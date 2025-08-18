Dani Vidal ya entrena con su nuevo equipo, al Real Avilés Industrial

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Dani Vidal vuelve a entrenar. El extécnico del Nàstic de Tarragona ya se ha estrenado con el equipo con el cual continuará su carrera profesional: el Real Avilés Industrial. Quien es ya uno de los entrenadores para la historia del club grana, dirigirá un equipo que también juega a la Primera Federación, aunque se encuentra en el grupo 1.

El exentrenador grana tendrá un reto totalmente diferente a lo que tuvo las últimas dos temporadas con el Nàstic. Vidal encara la temporada en las riendas del Real Avilés Industrial, un equipo que acaba de ascender y que tiene el objetivo de alcanzar la permanencia en un grupo lleno de gigantes como el Racing de Ferrol, la Zamora, el Lugo y la Ponferradina. A diferencia del Nàstic, Vidal se queda en el grupo del norte, así que sólo coincidiría con el equipo tarraconense en un hipotético play-off de ascenso.

Vidal irá acompañado de Jose Luis Deus como segundo entrenador, un hombre que ya fue jugador y director de la base del Nàstic en el pasado. Además, en la plantilla también tendrá un tarraconense: Edu Campabadal. El veterano lateral fue uno de los últimos fichajes de un Avilés que ha tenido una pretemporada movida. Javi Rozada, entrenador del ascenso del Avilés, fue destituido la semana pasada después de unas desavenencias con la directiva del club asturiano. Esta situación abrió una puerta para un Dani Vidal que encaraba el final de la pretemporada sin equipo. El extécnico grana tuvo ofertas para dirigir otros equipos, pero sea por decisión propia como por decisión del club en cuestión ninguna había fructificado.

El Real Avilés Industrial le ha abierto la puerta a poder entrar en dinámica justo dos semanas antes del inicio de liga. Este sábado tendrá el primero amistoso contra el Barakaldo y la próxima semana se estrenará contra un rival exigente como es la Ponferradina el domingo 31 de agosto a las 21.30 horas en la que será su nueva casa: el Estadio Román Suárez Puerta.

Dani Vidal fue destituido del Nàstic la temporada pasada del Nàstic a falta de dos partidos para el final de la temporada regular. Vidal tuvo que dejar el banquillo grana a pesar de tener en la mano el play-off y la oportunidad de luchar por el ascenso de la categoría que el año anterior el Málaga también frustró en uno amargo 22 de junio. Lo'ahora técnico del Real Avilés Industrial dirigió un total de 94 partidos oficiales del primer equipo del Nàstic, después de entrar ahora hace tres temporadas para sustituir a Iñaki Alonso. Entonces, después de un curso como segundo entrenador de Raül Agné, salvó el equipo de una mala temporada y, el año siguiente, llevó el proyecto a un paso del ascenso a Segunda División.