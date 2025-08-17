El Nàstic se lleva el trofeo Ciutat d'Hospitalet (1-2)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona se llevó el pasado sábado el trofeo Ciudad de Hospitalet después de ganar por la mínima al CE l'Hospitalet por 1-2. El conjunto de Luis César sumó la tercera victoria de la pretemporada con un gol de César Morgado al final del partido.

El conjunto grana fue de menos además durante el partido. La primera media hora, los de Luis César fueron dominados por el equipo de Tercera Federación, sin poder coordinarse ni mostrar presencia con pelota. De hecho, l'Hospitalet lo aprovechó mediante Carlos Martínez para poner el 1-0 batiendo a Toni Fuidias y podría haber hecho el segundo. No fue hasta la pausa para la hidratación cuando reaccionaron. Los grana reaccionaron y empezaron a dar pasos adelante, hasta que Enric Pujol provocó un penalti por manos de un defensor contrario. Jaume Jardí no falló y empató desde los once metros.

A la segunda mitad, los cambios dieron cierto control a los de Luis César sobre su rival. Con Kaptoum y más cambios sobre el césped, los grana fueron más dinámicos, pero el gol no llegó hasta el final del partido. Sergio Camus sirvió una falta y Morgado la envió al fondo de la red para poner el definitivo 1-2.