El exjugador del Nàstic que ha hecho realidad el sueño de jugar en Primera División

El pasado sábado Roger Brugué cumplió su sueño al debutar con el Levante a la Primera División. El extremo subió con el equipo valenciano después de cuatro temporadas picando piedra y, a pesar de la derrota por 2-1 contra el Alavés, el ex del Nàstic de Tarragona ya puede decir que ha arrancado su temporada a la élite.

Roger Brugué, más conocido en can Nàstic como en Brugui, deja una huella especial grana en su debut a Primera División. El extremo izquierdo formó hasta los 18 años en el Figueres, pero fue entonces, con 18 años, cuando pudo crecer como futbolista en el Nàstic. Brugui aterrizó en tierras tarraconenses la temporada 2016/2017 para jugar a la Pobla de Mafumet. Desde el primer momento fue titular indiscutible en un conjunto pobletà que hizo una gran temporada a la Tercera División y, de hecho, ya pudo disputar un primer partido con el primer equipo. Esta fue una primera cata y, después de una segunda temporada en la Pobla –que vino con tres debuts más a Segunda División– se abrió, poco a poco, las puertas al primer equipo.

La temporada 18/19 se convirtió de debutante en alternativa, jugando un total de 14 minutos en un Nàstic moribundo a que acabó bajando de categoría. En Segunda B es cuando Brugui hizo el paso definitivo en el primer equipo y, en unas temporadas marcadas por la pandemia, consiguió la titularidad y se convirtió en la perla a cuidar. La temporada 19/20 jugó 22 partidos y marcó dos goles antes de que la pandemia diera por acabada la temporada antes de tiempo. Después, en la liga postpandemia, pudo mostrar su potencial disputando 20 partidos y marcando 5 goles y 2 asistencias. En esta liguilla él fue el rey, pero no pudo evitar el final funesto contra el Ibiza que dejó al Nàstic sin posibilidades de optar por subir a Segunda.

Entonces, con 23 años, llamó la atención del Levante, equipo que le abrió las puertas a Segunda División y un sitio donde desarrollar su potencial. Del Nàstic se marchó de las mejores de las maneras, con un vídeo donde se despidió de su casa durante 5 años destacando que «el Nàstic lo ha significado todo en mi vida, tanto a nivel futbolístico como a nivel persona». Un vídeo en el cual la entidad grana también mostró mensajes en apoyo y destacando que siempre tendrá las puertas abiertas al club. De hecho, Brugui ha vuelto en varias ocasiones en el Nou Estadi, pero siempre como espectador.

Su entrada en el Levante en Segunda vino con un año de prueba cedido al Mirandés, donde realizó una gran temporada marcando 8 goles en 40 partidos. Desde entonces, formó parte del Levante, convirtiéndose en uno de los referentes del ataque rana, sumando 11 goles y 4 asistencias el año pasado y alcanzando el ascenso a Primera División.

Este año, continúa en el club rana y lo hace a la élite del fútbol español. Esta sumará la quinta temporada fuera del Nàstic, pero al aficionado grana no lo ha olvidado. Recuerda bien el talento de una joven perla que, a base de esfuerzo, se abrió camino de la Pobla al Nàstic y que ha conseguido llegar allí donde marcaba su sueño. El camino deseado, quizás, de cualquier jugador del plantel grana.