Víctor Narro se despide del Nàstic: «Gracias a la afición, sois el alma del club»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona se despide hoy de su mejor jugador. Víctor Narro coge las maletas y se marcha traspasado a la Sampdoria, el histórico equipo italiano que juega a la Serie B, la segunda categoría de Italia. El jugador se ha despedido en las redes sociales con un comunicado donde destaca «gracias a la afición grana, sois el alma del club. En cada partido y en cada rincón del Nou Estadi Costa Daurada habéis estado allí dando apoyo».

De esta manera, Narro deja el Nàstic después de jugar una temporada donde recuperó su mejor nivel. El balear aterrizó en Tarragona el verano del año pasado como el primer fichaje del curso. Llegaba procedente del Lugo, donde no tuvo su mejor temporada. Estuvo en el club grana, de la mano de Dani Vidal, cuando recuperó su mejor versión. El extremo fue una pieza fundamental del ataque grana sumando seis goles y nueve asistencias, convirtiéndose, de rebote, en el máximo asistente histórico de la categoría.

Con el Nàstic de Dani Vidal se convirtió en el mejor extremo de la categoría conocido por su facilidad en los duelos individuales y su precisión en las centradas. Con Antoñín y Pablo formaban un tridente difícil de parar que convirtió el Nàstic en el equipo más goleador del curso.

Fricción con Luis César

Narro perdió presencia en el tramo final del curso con la entrada de Luis César. El técnico gallego apostó con un estilo de juego de fútbol control y decidió alinear a Narro aparte derecha. Allí, el balear no pudo mostrar su nivel y esta decisión técnica provocó una fricción entre el técnico y el jugador que este verano tampoco se resolvió.

Su nivel en can Nàstic le ha valido para subir una categoría y dirigirse a un club histórico como es la Sampdoria. Además, el movimiento también es beneficioso para el club grana que ve como un jugador que llegó gratis al verano del año pasado, deja una suma importante de dinero a modo bisiesto en sólo un año.

Buscar un refuerzo de nivel

Hace unas semanas, el director deportivo grana, Noé Calleja, remarcó que Víctor Narro era una pieza importantísima para el conjunto grana y su salida no estaba buscada en tanto que «debilita la plantilla y la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados». Ahora, con la salida confirmada, el club tiene que buscar un extremo de nivel que llene el vacío de lo que fue el mejor extremo de la categoría.