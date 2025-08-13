El Nàstic tropieza contra el Villarreal B (1-0)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona cayó derrotado por 1-0 en el quinto amistoso de la pretemporada contra el Villarreal B. El conjunto de Luis César no tuvo su día en el duelo disputado al Mini-Estadio de Vila-real.

El técnico gallego volvió a probar varios onzes, esta vez contra un rival de la misma categoría. Luis César probó un 4-4-2 con Rebollo en la portería, Óscar Sanz (capitán) y César Morgado en el eje de la defensa y Camus y Luchetti por los laterales. Montalvo y Fernando Torres se situaron en medio del campo, Alves y Airan por las bandasy Cedric y Marcos Baselga jugaron por primera vez juntos a la punta de ataque. Nil Jiménez, Kaptoum y Sergio Santos estuvieron ausentes en la convocatoria.

Los grana empezaron el duelo sufriendo. La presión del Villarreal B no dejó organizarse a unos jugadores grana que acabaron más tiempo en campo propio que en campo contrario. Luis César movió banquillo pronto y, a la media hora de encuentro, aprovechando la pausa por hidratación, retiró a los cuatro jugadores del plantel grana para dar entrada a Juncà, Pau Martínez, Prendes y Juanda Fuentes.

Con estos refuerzos el equipo mejoró y alcanzó la mejor ocasión del partido. David Juncà centró en el área y Cedric Omoigui envió la pelota a la madera con un poderoso coscorrón. El Villarreal también dijo la suya con un remate de Quintero que obligó a Dani Rebollo a hacer una gran parada para evitar el gol.

Al inicio de la segunda mitad el Nàstic volvió a caer y ser sometido. El Villarreal se encontró una conjunta grana fría y Albert Garcia aprovechó un despiste defensivo para poner el 1-0. El gol acentuó el mal inicio grana y el filial groguet tuvo dos ocasiones claras de goles más en los siguientes minutos. Los tarraconenses aguantaron el asedio hasta la pausa por hidratación, donde César volvió a cambiar el once. Los grana mejoraron tenuemente y, delante de un Villarreal B también con una alineación completamente cambiada, Álex Jiménez tuvo el empate, pero el portero local lo impidió.

De esta manera, el Nàstic suma la tercera derrota de los cinco duelos de la pretemporada, sumada a los de la Andorra y Real Zaragoza mientras que suma dos victorias contra Barça Atlètic y Valencia Mestalla.