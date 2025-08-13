El Nàstic ya sabe el horario oficial del primer partido de liga

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona se estrenará a la liga un viernes. La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial hoy el horario oficial de la primera jornada de la Primera Federación y el Nàstic jugará contra el Algeciras el viernes 29 de agosto a las 21.30 horas.

El conjunto de Luis César empezará, de esta manera, su camino a la categoría en un horario inusual. De hecho, la última vez que el club jugó un viernes fue el curso pasado contra el Barakaldo un 20 de septiembre, previo a Santa Tecla. Entonces, los grana jugaron a las 20.30 horas. Los grana no serán los únicos al jugar en viernes, porque en el grupo 1 también habrá dos enfrentamientos más.

Debido a las altas temperaturas, todos los partidos estarán por la tarde en horas de menos calor. Además, los equipos andaluces jugarán sus duelos de local a partir de las 21 horas.

Como novedad, en el grupo 2 de Primera RFEF, el grupo del Nàstic, habrá un total de 3 duelos que se jugarán en lunes, con horarios de 19.30 y 21.30 horas. Estos serán el Villarreal B-Alcorcón, el Atlético Madrileño-Atlético Sanluqueño y el Marbella-Real Murcia.