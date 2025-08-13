El Nàstic femenino prepara la temporada del debut a Primera Catalana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Nàstic Femení ha arrancado la pretemporada 2025/26 después de las vacaciones de verano. El pasado martes inició la primera sesión de entrenamiento, destinada al reencuentro del grupo y para empezar a preparar una temporada ilusionante a Primera División catalana, después del ascenso conseguido el curso pasado.

El nuevo proyecto deportivo cuenta con un renovado cuerpo técnico encabezado por Adrià De La Peña, que se estrena como primer entrenador grana y afronta el reto de guiar el equipo en la nueva categoría. Lo acompaña Eloy De La Peña como segundo entrenador y analista, y Ana Gómez como preparadora física. Del cuerpo técnico anterior se mantienen Marta Liria “Lilo”, como readaptadora y Mariona Martí como delegada. Además, ambas compaginarán la función de coordinadoras de la estructura femenina.

La liga arrancará el fin de semana del 21 de septiembre en la Ciudad Deportiva Gimnàstic de Tarragona recibiendo el Fontsanta. La segunda jornada, el 28 de septiembre, llevará el equipo al campo del CD Ribes, antes de volver a casa el 5 de octubre para enfrentarse al EFB Calafell. El primer tramo de competición incluirá también visitas exigentes como la del campo de La Granada el 12 de octubre o la de la UE Aldeana el 25 de octubre, así como enfrentamientos destacados contra el Molins De Rei el 16 de noviembre en casa. En el 2025 se cerrará el 21 de diciembre en el campo del CE Berga, mientras que el 2026 empezará el 11 de enero delante del UD Viladecans. El campeonato finalizará en mayo con tres jornadas decisivas: el 3 de mayo contra el CE Berga en casa, el 10 de mayo visitando el UD Viladecans y el 17 de mayo, en casa, recibiendo el Gimnàstic de Manresa.

Esta semana, el Femenino realizará tres citas clave de preparación. Hoy es la vuelta a los entrenamientos, el jueves estará la segunda sesión también en las 20:30h y el sábado llegará el primer test amistoso de pretemporada, visitando el Terres de Lleida CFF en el Municipal de Rosselló a las 18 h.