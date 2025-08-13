LaLiga+ será la nueva plataforma donde ver en el Nàstic en Primera RFEF

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La temporada 2025/26 de la Primera Federación se podrá seguir íntegramente a través de LaLiga+, con una única plataforma para ver los partidos en directo y bajo demanda del Nàstic y el resto de 20 partidos de la jornada.

La suscripción en la plataforma costará desde 12,99 euros en el mes en un único dispositivo y se podrán ver todos los partidos de la categoría en directo con una producción renovada a cargo de la liga en la cual se incluirán un total de seis cámaras para no perderse ni un solo detalle del juego.

Por otra parte, los partidos también se podrán ver a través de Movistar+. La plataforma ha creado un canal exclusivo (dial 52) donde se emitirán 10 enfrentamientos por jornada de la Primera RFEF, accesible para todos los abonados de MiMovistar sin necesidad de un paquete adicional.