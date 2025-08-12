Oficial: José Calderón, el polémico nuevo lateral izquierdo del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ya tiene nuevo lateral izquierdo. José Manuel Calderón (Paradas, Sevilla, 7 de enero de 2000) ha fichado por una temporada más una opcional para reforzar el lateral izquierdo de la plantilla.

El futbolista llega libre a Tarragona, después de finalizar su vinculación con el Córdoba CF. Con el conjunto andaluz alcanzó el ascenso a Segunda División A la temporada 2023/2024 y, el pasado curso, disputó 32 partidos a LaLiga Hypermotion.

El jugador se formó a las categorías inferiores del Real Betis, debutando a Primera División con el primer equipo verdiblanco el curso 2021-2022. Con sólo 25 años, acumula 115 partidos entre 2.ª B y Primera Federación en las filas del Betis Deportivo, San Fernando CD y el mismo Córdoba CF.

La nueva incorporación aportará contundencia, calidad y anticipación al lateral izquierdo del esquema táctico grana; además, suma polivalencia al equipo de Luis César, ya que puede ocupar todo el carril izquierdo, incluyendo la posición de extremo.

Polémico en las redes

Su recibimiento no ha sido cálido entre el aficionado del Nàstic a las redes sociales. Calderón fue protagonista de una gran polémica después del ascenso del Córdoba eliminando al Barça Atlético ahora hace dos temporadas. El andaluz, durante las celebraciones, hizo comentarios catalanófobos que lo rodearon en una gran polémica en la cual se acabó disculpando por las redes sociales.

La afición del Nàstic no lo ha olvidado y así lo ha dejado clara por las redes sociales rechazando el fichaje.