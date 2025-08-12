El Nàstic recula y cancela el fichaje polémico de José Calderón

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

José Manuel Calderón no será jugador del Nàstic de Tarragona. Después del anuncio del jugador, la afición del Nàstic se manifestó en rechazo de la incorporación después de que el jugador protagonizara unos insultos catalanófobos hace dos años durante las celebraciones del ascenso del Córdoba. El club grana ha hecho marcha atrás y, a través de un comunicado ha manifestado que «después de las valoraciones realizadas las últimas horas, ha decidido no formalizar el fichaje previamente anunciado».

Concretamente, José Manuel Calderón se hizo viral por una gran polémica en el 2024 cuando, después de eliminar al Barça a Atlètic y subir con el Córdoba a Segunda, dijo por redes que «se cagaba en los muertos de todos los catalanes». Entonces, las redes ya se movilizaron para señalar el comportamiento del jugador y este se disculpó a través de un pequeño comunicado. Con todo, la contundencia del insulto catalanófobo no ha quedado impune y ha provocado que, después de que el Nàstic anunciara su incorporación, acabe reculando y cancelándolo sólo unas horas después.

El Nàstic, a través del comunicado, ha querido recalcar que «el club representa en una ciudad y afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores y considera que cualquier incorporación tiene que estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan».

Además, la entidad grana se ha disculpado con la afición apuntando que «lamentamos las molestias que esta situación haya podido causar a nuestros socios, accionistas y aficionados y reafirmemos nuestro compromiso de seguir trabajando para confeccionar la mejor plantilla posible».

Rechazo a las redes

El anuncio de Calderón destapó toda una pequeña revuelta en las redes sociales donde la afición grana mostraba su rechazo por el fichaje. De hecho, la peña Orgull Grana 1886 publicó un comunicado manifestando nuestro profundo desacuerdo con el nuevo fichaje» destacando que «no queremos actitudes xenófobas, racistas o sexistas vistiendo nuestra camiseta». Una reacción en cadena que convirtió en viral el tuit del anuncio con más de 500 respuestas y 348.000 visualizaciones.

Un perfil polémico

Esta no es la primera polémica que ha vivido José Calderón a lo largo de su carrera. El lateral izquierdo andaluz surgió en el plantel del Real Betis. De hecho, llegó a debutar a Primera División con el primer equipo el año 2021, pero, sólo un mes después, el club andaluz lo despidió «por razones disciplinarias». Después, Calderón se incorporó al San Fernando en Primera Federación, un equipo en el cual también se despidió con «razones disciplinarias».

Les últimas tres temporadas ha jugado en el Córdoba con un rol importante hasta que, al final de la última campaña, la exgrana Carlos Albarrán le quitó la titularidad jugando a pierna cambiada.