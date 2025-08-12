José Calderón, la opción para el lateral izquierdo del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona sigue avanzando con la intención de cerrar cuanto antes mejor la posición de lateral izquierdo. La dirección deportiva grana trabaja para buscar a un carriler titular y Noé Calleja ha encontrado en José Calderón su buena opción.

El conjunto grana para incorporar a Calderón, a un jugador que rescindió su contrato con el Córdoba el pasado martes, donde cerró una etapa de tres temporadas como el carriler izquierdo titular. Desde el club saben que es una operación difícil, pero ven en Calderón el mejor perfil para ocupar la posición de carriler que necesita el sistema de 5-2-3 que propone Luis César.

Calderón, de 25 años, es un lateral izquierdo ofensivo y con llegada al área rival que las últimas tres temporadas ha jugado al Córdoba. Les dos primeras lo hizo de titular en Primera Federación, donde sumó un total 71 partidos donde sumó 3 goles 8 asistencias y un ascenso a Segunda División con el club andaluz. El año pasado, Calderón también fue el lateral izquierdo titular para los de Ivan Ania en Segunda División, hasta que perdió el protagonismo al final del curso. Calderón surgió del plantel del Real Betis y también jugó a San Fernando durante una temporada.

Un perfil polémico

A nivel deportivo, José Calderón se presenta como una de las opciones más fuertes de la Primera Federación, con el mismo efecto que Migue Leal el invierno pasado. Con todo, también es un jugador conocido por las polémicas declaraciones después del ascenso del Córdoba a Segunda División eliminando al Barça Atlètic.