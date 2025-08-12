Cedric Omoigui y Marcos Baselga, una pareja para descubrir al ataque del Nàstic

En la izquierda, Cedric Omoigui durante el duelo contra el Andorra y, a la derecha, Marcos Baselga después de marcar al Real Zaragoza.Nàstic

El Nàstic ha atravesado ya el ecuador de la temporada y todavía los últimos tres amistosos antes de empezar la liga. Hasta ahora, el técnico Luis César ha probado varios sistemas con una gran variedad de onces antes de encontrar al escogido. De momento, todos encaminan a una difícil decisión: Cedric Omoigui o Marcos Baselga.

La dirección deportiva grana se encargó de suplir las bajas de Pablo Fernández y Antoñín con talento contrastado en la categoría. Marcos Baselga y Cedric Omoigui son sinónimo de gol en la Primera Federación y, en cualquier equipo de esta categoría, serían titulares indiscutibles. En el Nàstic, sin embargo, todavía no han compartido espacio sobre el césped y parece que tendrán que competir para abrirse hueco.

Luis César remarcó en el postpartido contra el Andorra que uno de los rasgos diferenciales de su nuevo Nàstic es la variedad en el esquema táctico. «Me gusta que el rival no sepa qué haré. El rival no tiene que saber si juego con defensa de tres o de cuatro», destacó. De hecho, fue más allá y apuntó que «quiero que el Nàstic hable tres idiomas y no solo uno. Quiero un equipo versátil y dinámico».

En este proceso de aprendizaje los grana han empezado a jugar con un 5-2-3, con tres centrales, dos carrileros y un único punta. Contra el Real Zaragoza, el Nàstic estableció en primer momento un 4-4-2 con Álex Jiménez como segundo delantero. En la segunda mitad, los grana dieron un giro táctico hacia el 4-2-3-1, un sistema que ya utilizó Luis César al final de la temporada pasada y el play-off.

Entonces, el técnico gallego también tuvo que decidir entre los dos delanteros estrella del Nàstic. En el primer duelo de play-off, Pablo Fernández se quedó en el banquillo contra el Real Murcia mientras que en el resto de partidos Antoñín acabó cayendo a la izquierda, jugando como extremo a pierna cambiada.

El pasado sábado, en la victoria contra el Barça Atlètic, los grana repitieron el 4-2-3-1 para completar el duelo más serio de la pretemporada. En la primera parte Cedric ocupó la punta de ataque en solitario, con Álex Jiménez y Airan Ruvira, jugador de la Pobla, por las bandas y Fernando Torres en la media punta como jugador enlace. En la segunda parte, el ataque grana lo formuló Marcos Baselga, con Pau Martínez y Juanda Fuentes como escuderos y Jaume Jardí entre el medio del campo y la delantera.

De momento, en los cuatro partidos que se han disputado los dos jugadores se han estrenado con la camiseta grana. Marcos Baselga marcó contra el Valencia Mestalla y también contra el Zaragoza, rematando un centro lateral de Juanda Fuentes. Cedric lo hizo por la puerta grande contra el filial azulgrana con un golazo de falta directa.

Mañana, los grana continuarán con su preparación contra el rival más igualado. Los grana visitarán el campo del Villarreal B y se enfrentarán contra un equipo que competirá en el mismo grupo que el Nàstic. Allí tampoco coincidirán, al menos desde el once inicial porque, según apuntó César, titulares y suplentes contra el Barça invertirán los roles. Con todo, todavía queda pretemporada y un total de tres partidos antes de empezar el curso y tiempo para ensayar con toda la carne en el asador con Cedric y Baselga de titulares.