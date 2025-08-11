El Nàstic suma peligro con todo un arsenal de lanzadores de falta

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona será muy peligroso desde la frontal del área. La conjunta grana ganó el pasado sábado al Barça Atlètic en el cuarto amistoso de la pretemporada con un protagonista singular: Cedric Omoigui.

El delantero grana se estrenó con el Nàstic de la mejor manera, marcando un golazo de falta desde la frontal. El nigeriano demostró sus habilidades con un chute milimétrico con la pierna izquierda que superó la barrera y cogió un efecto imposible para el portero hasta entrar por la escuadra.

En estos partidos de pretemporada los jugadores del Nàstic ya han presentado su candidatura para ser el encargado de chutar las faltas y habrá competencia. Pau Martínez, fichaje grana, aterrizó en Tarragona como el especialista principal.

De hecho, con el Unionistas le clavó una a Dani Rebollo para mostrar su talento. Con todo, tendrá competencia. Jaume Jardí envió una falta al travesaño contra el Zaragoza, demostrando que su talento en el chute no ha desaparecido.

Además, en aquel mismo partido, Álex Jiménez también probó una que acabó a manos del portero. Ahora, a la lista se suma Cedric y deja a Luis César la garantía de tener hasta cuatro hombres aptos para marcar en las faltas directas, lo que se presenta como una bendición que se tiene que gestionar según la situación de cada partido.