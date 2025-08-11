El Nàstic apuesta por Juncà y un fichaje y quiere ceder a Nil

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona sigue trabajando en el mercado de verano con la posición del lateral izquierdo como máxima prioridad. Noé Calleja, al frente de la dirección deportiva grana, ya tiene una hoja de ruta para encontrar al jugador que tome el relevo del ya excapitán Joan Oriol por la bandaizquierda. Eso pasa por ceder a Nil Jiménez para abrir un espacio a un fichaje.

Luis César empezó la temporada con la posición cubierta. David Juncà y Nil Jiménez eran los candidatos principales para suplir al capitán grana, aunque ninguno de los dos pudo competir por la titularidad cuando Joan Oriol estaba en plantilla. El paso de la pretemporada ha generado la necesidad de un refuerzo en una de las posiciones que todavía no han acabado de convencer al técnico gallego.

La dirección deportiva grana apuesta para encontrar un perfil de lateral izquierdo titular en el mercado, con uno de los dos jugadores del Nàstic como competencia. Entre estos, David Juncà es el hombre que parte con ventaja para mantenerse en la plantilla después de convencer en Luis César con un rol necesario dentro del vestuario y sobre el césped con su experiencia y carácter.

De esta manera, quien está en la rampa de salida es Nil Jiménez. La conjunta grana busca salida en el lateral, trabajando principalmente en forma de cesión para continuar con su potencial en un club donde pueda tener la titularidad y acumular minutos.

Por otra parte, el Nàstic busca en el mercado un lateral izquierdo titular, con diferentes opciones abiertas, como la del joven jugador del Getafe B, Gorka Rivera, como opción. Con todo, es una operación en la cual la dirección deportiva no quiere fallar, así que la paciencia para encontrar al jugador indicado parece reinar a la Budallera, sin miedo de esperar hasta los últimos días de mercado.