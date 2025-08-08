Fuentes, Kaptoum y Torres se presentan: talento en la medular y explosividad por la banda

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Ayer, fue el turno de presentación de los tres últimos fichajes del Nàstic. Juanda Fuentes, Wilfrid Kaptoum y Fernando Torres, los tres jugadores que ya se presentaron sobre el césped durante el Nàstic-Real Zaragoza del pasado miércoles.

Juanda Fuentes llega en calidad de cedido del Andorra y contra el Zaragoza logró la asistencia del único gol grana. Fuentes mostró sus cualidades por la izquierda y fue el que más jugó. Fuentes logró buenos centros laterales, una la pescó Baselga para hacer el provisional 1-1. El extremo apuntó que «puedo ofrecer lo que mostré el miércoles y más, me adaptaré a las exigencias del míster y daré mi 100%».

Los dos otros hombres refuerzan la medular. Fernando Torres llega cedido del Patriotas colombiano y presenta la primera experiencia en el fútbol europeo. Torres ve el Nàstic como una oportunidad para crecer. En este punto mencionó que «trabajo para adaptarme a la exigencia de este fútbol».

Finalmente, Wilfrid Kaptoum, uno de los otros hombres destacados sobre el césped miércoles, manifestó que «he venido aquí para volver a competir y disfrutar y trabajaré para devolver la confianza que han depositado en mí».