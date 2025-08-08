La conexión grana que se reencontrará en Catar

El Al-Wakrah es un club de fútbol catarí de la ciudad homónima, la tercera mayor del emirato y situada justo en el sur de la capital, Doha. Este verano, el equipo ha establecido una conexión sorprendente con el Nàstic.

A principios de verano, el club anunció la incorporación de Vicente Moreno como nuevo entrenador. El técnico valenciano es una auténtica leyenda del Nàstic, donde dirigió el equipo durante cuatro temporadas. Bajo su batuta, el Nàstic alcanzó el ascenso a Segunda División y fregó la hazaña de llegar a Primera. Moreno llega a Catar después de cerrar una buena temporada con Osasuna en Pamplona.

En el Al-Wakrah, Moreno ha empezado a construir un proyecto deportivo fichando futbolistas de confianza. El primer refuerzo fue Raúl de Tomás, ‘RDT’, con quien ya había coincidido en el Espanyol de Barcelona. Pero el anuncio que ha captado la atención de la afición grana ha sido el fichaje de Gerard Valentín.

Hoy, se ha hecho oficial la incorporación del rapidísimo jugador de lado derecha que hizo levantar el Nou Estadi con sus sprint, que la pasada temporada militaba en el Huesca de Segunda División. Así, Valentín y Moreno se reencontrarán después de compartir dos temporadas y media en Tarragona alcanzando un ascenso y rozando un segundo consecutivo a Primera División.

Rumores sobre un tercer reencuentro grana

La conexión con el Nàstic de 2016 podría no acabar aquí. Varios medios sitúan Giorgi Aburjania, mediocampista georgiano también clave en aquella plantilla, cerca de incorporarse al Al-Wakrah. Si se confirma, sería el tercer reencuentro en Catar de protagonistas de aquel equipo que hizo soñar el Nou Estadi con la Primera División.

A pesar de la distancia física, el vínculo emocional entre Tarragona y estos protagonistas se mantiene bien vivo y evoca a las aficionadas granas a una de las mejores épocas de la historia reciente del club.