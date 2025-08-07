Noé Calleja, sobre Víctor Narro: «No hay absolutamente nada del Albacete. Quiero a los mejores y él es importantísimo»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Se quiera o no, parece que el futuro de Víctor Narro se convertirá en un culebrón hasta el final del mercado de verano. Ayer, medios albaceteños pusieron sobre la mesa el interés del equipo de Segunda División de fichar la extrema grana. Ante estos rumores, el director deportivo del Nàstic, Noé Calleja, fue contundente y destacó esta mañana que «no hay absolutamente nada del Albacete. Desde que llegué aquí he sido claro con mis manifestaciones, No habrá ninguna salida de un jugador que no pueda ser reemplazado. Si hay uno nos debilitaríamos y perjudicaríamos los objetivos finales».

El director deportivo grana fue más allá y apuntó que «yo quiero tener los mejores en mi plantilla y Víctor Narro es un jugador importantísimo que no queremos que se marche. Mi opinión no ha cambiado». De hecho, Narro fue uno de los jugadores remarcados por Calleja cuando fue presentado el mes pasado, pero en aquella lista también estuvo Antoñín Cortés, un jugador clave que ha demostrado que ninguna salida es imposible si la cantidad de dinero es la adecuada.

El caso de Víctor Narro volvió a ponerse bajo el foco ayer también por la falta de minutos. El extremo no jugó contra el Real Zaragoza, aunque Luis César lo justificó en la rueda de prensa posterior que era por problemas físicos. Con todo, a diferencia de Óscar Sanz (también baja por molestias), Narro sí que estaba en el banquillo.

Tanto Narro como Antoñín fueron dos jugadores que chocaron frontalmente con la idea de juego de Luis César al final de temporada. Los dos no pudieron brillar como el resto de la temporada, en gran parte porque el gallego los alejó de la posición donde demostraron su talento.

Esta no es la primera vez que se rumorea la salida de Víctor Narro. Hace un mes, se apuntó que un equipo de Bulgaria estaba interesado por el extremo. Una oferta que, a pesar de la cantidad económica elevada, no fructificó. Ahora, Narro vuelve a salir a la luz por el supuesto interés del Albacete y parece que, a pesar de la contundencia de Noé Calleja, no será la última vez que el mejor jugador del Nàstic sea el deseo de otros equipos. Pase lo que pase, el caso Narro apunta a convertirse en la telenovela del verano grana hasta el final del mercado de fichajes.