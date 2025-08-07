Fútbol
La afición grana disfrutará de entradas a 15 euros en ocho desplazamientos la próxima temporada
El Nàstic ha llegado a un acuerdo con varios rivales del Grupo 2 de Primera RFEF para limitar el precio de las entradas visitantes
Con la mirada puesta en un fútbol más próximo, asequible y con mayor presencia de aficionados a los estadios, el Nàstic ha participado activamente en un acuerdo conjunto con siete clubs más del Grupo 2 de la Primera RFEF para facilitar los desplazamientos de las aficiones rivales durante la temporada 2025-2026.
El acuerdo establece un precio máximo de 15 euros para las entradas de adultos destinadas a la afición visitante en los partidos entre los clubs adheridos. Esta medida entrará en vigor a partir de la primera jornada de liga y supone un paso firme hacia un modelo competitivo más abierto, participativo y justo para los seguidores de todos los equipos.
Los clubs que forman parte de este pacto, además del Nàstic, son:
- CE Sabadell
- Villarreal CF B
- CE Europa
- Antequera CF
- Juventud Torremolinos CF
- Hércules CF
- CD Teruel
Cada entidad acordará con el club rival la cantidad de entradas disponibles para cada desplazamiento, según la capacidad y condiciones particulares de cada estadio, con la prioridad de garantizar la máxima presencia de público visitante posible.