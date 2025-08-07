La afición grana disfrutará de entradas a 15 euros en ocho desplazamientos la próxima temporada

Imagen de un desplazamiento de la afición grana en el estadio Johan Cruyff.Nàstic

Con la mirada puesta en un fútbol más próximo, asequible y con mayor presencia de aficionados a los estadios, el Nàstic ha participado activamente en un acuerdo conjunto con siete clubs más del Grupo 2 de la Primera RFEF para facilitar los desplazamientos de las aficiones rivales durante la temporada 2025-2026.

El acuerdo establece un precio máximo de 15 euros para las entradas de adultos destinadas a la afición visitante en los partidos entre los clubs adheridos. Esta medida entrará en vigor a partir de la primera jornada de liga y supone un paso firme hacia un modelo competitivo más abierto, participativo y justo para los seguidores de todos los equipos.

Los clubs que forman parte de este pacto, además del Nàstic, son:

CE Sabadell

Villarreal CF B

CE Europa

Antequera CF

Juventud Torremolinos CF

Hércules CF

CD Teruel

Cada entidad acordará con el club rival la cantidad de entradas disponibles para cada desplazamiento, según la capacidad y condiciones particulares de cada estadio, con la prioridad de garantizar la máxima presencia de público visitante posible.