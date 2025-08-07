Diari Més

La afición grana disfrutará de entradas a 15 euros en ocho desplazamientos la próxima temporada

El Nàstic ha llegado a un acuerdo con varios rivales del Grupo 2 de Primera RFEF para limitar el precio de las entradas visitantes

Imagen de un desplazamiento de la afición grana en el estadio Johan Cruyff.

Pep Santos Alasà
Pep Santos AlasàRedactor

Con la mirada puesta en un fútbol más próximo, asequible y con mayor presencia de aficionados a los estadios, el Nàstic ha participado activamente en un acuerdo conjunto con siete clubs más del Grupo 2 de la Primera RFEF para facilitar los desplazamientos de las aficiones rivales durante la temporada 2025-2026.

El acuerdo establece un precio máximo de 15 euros para las entradas de adultos destinadas a la afición visitante en los partidos entre los clubs adheridos. Esta medida entrará en vigor a partir de la primera jornada de liga y supone un paso firme hacia un modelo competitivo más abierto, participativo y justo para los seguidores de todos los equipos.

Los clubs que forman parte de este pacto, además del Nàstic, son:

  • CE Sabadell
  • Villarreal CF B
  • CE Europa
  • Antequera CF
  • Juventud Torremolinos CF
  • Hércules CF
  • CD Teruel

Cada entidad acordará con el club rival la cantidad de entradas disponibles para cada desplazamiento, según la capacidad y condiciones particulares de cada estadio, con la prioridad de garantizar la máxima presencia de público visitante posible.

