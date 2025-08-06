El Real Zaragoza se lleva el trofeo contra un Nàstic todavía verde (1-2)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Trofeu Ciutat de Tarragona fue para el Real Zaragoza. El conjunto aragonés salió victorioso en lo que fue el último partido grana de la pretemporada con goles de Sans y Soberón. Marcos Baselga puso el gol de un Nàstic que mostró brotes verdes, pero que Luis César aun tiene que cocinar su idea en la plantilla.

El clásico del verano en Tarragona fue una nueva jornada de probaturas para Luis César. De nuevo, tocó probar un nuevo esquema y el técnico volvió a los básicos con un 4-4-2 con Juncà i Santos en las bandas. El resto era un once que bien podría ser titular, con Rebollo, Pujol y Alba en la retaguardia, Montalvo y Mángel en la medular, Juanda y Pau Martínez, Álex Jiménez y Baselga al ataque.

El fútbol control volvió en su máximo esplendor, con toque grana, pero poca capacidad de romper líneas. De hecho, esta calma acabó siendo una condena. David Juncà erró una pasada regalando el esférico a Soberón, que, con un chute potente, marcó el 0-1 contra uno Rebollo que podría haber hecho mucho más.

El Nàstic necesitaba recolocarse, y lo hizo con el paso de los minutos. La presión volvió y Álex Jiménez provocó el error de Saidu. El portero del Zaragoza, Poussin, salió para coger la pelota cuando no podía, porque era cesión, y también lo echó del área, que habría sido expulsión. En uno amistoso, el árbitro Romero Freixas le perdonó las tarjetas.

Jiménez ejecutó el tiro desde la frontal y Poussin se lo paró, menos suerte tuvo Montalvo enviando el rechazo por encima del travesaño. La acción volvió a encender en un Nàstic gris que el único pulmón que tenía estaba por la derecha. Juanda Fuentes y Sergio Santos fueron los más activos. De hecho, Fuentes sirvió el gol del empate. El extremo centró en el segundo palo y Marcos Baselga remató de cabeza para poner el 1-1 contra su exequipo.

En la segunda parte cambiaron a los protagonistas con sólo Juanda Fuentes repitiendo sobre el césped. Una baja que podría acabar significando alguna cosa más. La más clara vino pronto con Jaume Jardí, que envió una falta al travesaño.

El Zaragoza se hacía fuerte con los minutos y encontraron el segundo gol pronto. Morgado se dejó anticipar en un centro lateral y Fuidias reaccionó tarde al coscorrón de Pau Sans. El Nàstic de la segunda parte tenía más juventud y sufrió más, pero hombres como Kaptoum y Cedric dejaron detalles prometedores.

Este fue el último partido del Nàstic en el Nou Estadi de la pretemporada. Todavía quedan semanas de preparación y lo que queda claro es que hay brotes verdes, pero Luis César todavía tiene que cocinar bien su idea en el equipo antes del inicio de liga.