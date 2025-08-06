El Nàstic se podrá ver por Movistar Plus+ la próxima temporada

Víctor Narro conduce la pelota en el partido de pretemporada contra el FC Andorra.Nàstic

La Primera RFEF dará un salto importante en su difusión a partir de la temporada 2025/26 gracias a un acuerdo con la plataforma Movistar Plus+. La competición será retransmitida a través de un nuevo canal deportivo situado al dial 52, incluido en el paquete básico, y ofrecerá diez partidos en directo por jornada.

Los usuarios podrán acceder a esta nueva oferta por 9,99 euros al mes.

La Primera Federación, que este año empezará su sexta temporada el mes de agosto, compartirá espacio dentro de la parrilla de Movistar Plus+ con otras competiciones de alto nivel como LaLiga EA Sports y los torneos UEFA, cosa que refuerza la importancia creciente de esta liga dentro del panorama futbolístico estatal.

Queda para determinar, pues, cómo se escogen los 10 partidos retransmitidos cada jornada y qué incidencia tiene el Nàstic en esta apuesta del gigante comunicativo español en la tercera categoría del fútbol español.