El Nàstic continúa la pretemporada con el objetivo de cerrar posiciones

El delantero del Nàstic, Álex Jiménez durante una acción del duelo del viernes con el mediocampista Wilfrid Kaptoum al lado.Nàstic/Joan Baseda

Mañana el Nàstic entrará en el ecuador de la pretemporada con el tercer amistoso del verano contra el Real Zaragoza. Luis César lo hará con el 90% de la plantilla a sus órdenes, pero desde el club se trabaja también en los despachos para que el técnico tenga las posiciones definidas cuanto antes mejor. El director deportivo grana, Noé Calleja, confesó que le gustaría añadir «dos o tres detalles» y uno de estos ya está en marcha con Wilfrid Kaptoum.

El mediocampista, a prueba con el club grana desde hace semanas, ha pasado la prueba y el club ultima los detalles para confirmar su incorporación. De esta manera, la medular grana ya estaría cerrada con versatilidad de talento. El camerunés ha demostrado en los dos primeros partidos de la pretemporada que tiene bastante calidad para luchar en una demarcación que ya cuenta con Marc Montalvo, Fernando Torres, Óscar Sanz y Mangel Prendes.

De esta manera, el Nàstic duplicaría sus recursos en la medular con respecto a la temporada pasada, pero la rotación es necesaria teniendo en cuenta que tanto Mangel como Sanz pueden dar un apoyo en el eje defensivo en el estilo de la defensa de cinco hombres. De hecho, el pasado viernes, Luis César ya aprovechó esta adaptación del asturiano.

Referentes completos

La parte ofensiva del Nàstic también está bien encaminada. Todos los jugadores tienen las posiciones dobladas, con Víctor Narro y Juanda Fuentes en el extremo izquierdo, Pau Martínez y Jaume Jardí por la derecha y Cedric Omoigui, Marcos Baselga y Álex Jiménez en la punta de ataque.

Hasta ahora, Luis César ha apostado con un sistema en el que sólo hay sitio para un delantero, así que la posición estaría más que bien cubierta. Con todo, el conjunto grana no cierra la puerta a sumar más efectivos en el ataque y está atento a alguna oportunidad de mercado.

El lateral izquierdo en el punto de mira

La demarcación que ahora está más en el punto de mira es la del lateral izquierdo. Esta es la única que no ha recibido ningún fichaje, contando con Nil Jiménez –que volvió de su cesión en el Mérida el curso pasado– y David Juncà.

Después del último partido contra el Andorra, desde la entidad grana puso el foco en poder reforzar una posición que, ahora mismo, resulta como el punto más débil del once grana y más, teniendo en cuenta, la necesidad de un carrilero que se adapte mejor al sistema planteado por el técnico gallego.

Con todo, el Nàstic va con pies de plomo: una nueva incorporación vendría marcada de una salida de uno de los dos hombres, así que se busca en el mercado un jugador de talento contrastado que garantice mejorar con efecto inmediato.

Con cuatro semanas completas todavía por delante para acabar el mercado de fichajes y cerrar la pretemporada, el conjunto grana sigue trabajando sin calma en los despachos para acabar de cerrar las demarcaciones con nuevas piezas para el técnico grana Luis César.