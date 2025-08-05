Cedric, Baselga y Fuidias presentados: pólvora renovada y un nuevo baluarte para el Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona continúa con su goteo de presentaciones. Esta vez fue el turno para la nueva pólvora y un baluarte: Cedric Omoigui, Marcos Baselga y Toni Fuidias. Los tres jugadores están bajo el foco al formar parte de dos posiciones fundamentales del esquema grana, la delantera y la portería.

Después de una temporada extremadamente goleadora con Pablo Fernández y Antoñín Cortés, la dirección deportiva se movió para encontrar una nueva dupla con la misma garantía de goles: Marcos Baselga y Cedric Omoigui. Los dos delanteros eran los caramelos con los cuales toda la Primera Federación salivaba. El Nàstic se hizo con los dos de una tacada un viernes. Dos hombres que tienen el gol en la sangre, con experiencia más que contrastada a la categoría y que prometen igualar o superar la cifra marcada por Pablo i Antoñín.

Cedric Omoigui : «Vengo a un equipo exigente. Hay mucho talento al ataque y goles no faltarán»

Cedric Omoigui (Benin City, Nigeria, de 30 años) llegó al Nàstic procedente del Fuenlabrada después de sumar 10 goles la última temporada a Primera Federación. El presidente ejecutivo del Nàstic, a Lluís Fàbregas lo describió como un delantero experto en ascensos, teniendo en cuenta que ya lo consiguió con la Mallorca y el Racing de Santander.

El punta destacó que su llegada a Tarragona fue porque «el Nàstic fue el equipo que más insistió en mí y tenía un proyecto prometedor. Además, también valoré la importancia que le dieron a mi familia, porque cuando yo me muevo a una ciudad, mi familia viene conmigo». Cedric concretó que «no fue una decisión fácil, pero lo asumí con tranquilidad y tengo que estar muy agradecido con el club por su esfuerzo por hacerme las cosas fáciles desde mi llegada». El punta firma por tres temporadas: «Quería estabilidad y confianza y es lo que tengo ahora. Sé que tres años es una gran responsabilidad, pero he sido yo el que me lo he puesto y trabajaré al máximo cada fin de semana».

El nigeriano llega como el nuevo referente del ataque del Nàstic y aceptó «que vengo a un equipo exigente para los delanteros», pero también apuntó que «priorizo que el equipo esté unido y que todos marcamos goles y defendemos. Acumular goles no garantiza el ascenso». Después de tres semanas de entrenamiento, Cedric señaló que ahora mismo el equipo «está centrado al establecer los cimientos defensivos y que recibimos pocas ocasiones. Todavía no hemos tratado en profundidad la parte ofensiva, pero hay mucho talento al ataque y aseguro que goles no faltarán».

Marcos Baselga : «El Nàstic es un equipo histórico. Además, tengo buenos recuerdos del Nou Estadi y es un campo donde siempre he querido jugar de local»

Marcos Baselga (Zaragoza, 26 años) llega al Nàstic con contrato por una temporada y una adicional. El presidente ejecutivo Lluís Fàbregas lo describió como un delantero «con capacidad de jugar de espalda, con intensidad y con buen pie para finalizar jugadas». Baselga no es un extraño en el Nou Estadi, de hecho, el delantero destacó que «siempre he tenido mucha estima en este campo. Estuvo donde debuté con el Real Zaragoza y siempre he querido jugar aquí de local. El Nàstic es un equipo histórico y esta es una oportunidad bonita que no quería desperdiciar». En este punto, señaló que el club grana «es el proyecto más grande en el que he formado parte. Tenemos que tener presente que el Nàstic es siempre el rival a batir en muchos campos y tenemos que estar a la altura».

Baselga subrayó también que «la pretemporada es momento de probar cosas, hasta ahora hemos jugado con un delantero, pero ya veremos cómo estará el esquema la jornada 1». En este tiempo de preparatoria ya se ha estrenado de cara a la portería, lo hizo contra el Valencia Mestalla, una anécdota que «es importante para coger buenas sensaciones, pero ahora toca trabajar para estar a punto a la primera jornada». El delantero aragonés no se escondió y apuntó que «el objetivo es ascender y tenemos que tener claro que no es fácil, tenemos que concentrarnos al empezar con buen pie y mirar mucho más allá».

Toni Fuidias : «Vengo al Nàstic para crecer con el equipo»

Toni Fuidias (Berga, 24 años) llega cedido del Gerona después de haber jugado al Cartagena a Segunda División la última temporada. El portero, formado a las categorías inferiores del Real Madrid, coincidió con Jaume Jardí y Sergio Santos, dos jugadores grana que fueron los mejores embajadores del equipo. Fuidias llega para competir con Dani Rebollo. De hecho, el meta destacó que «quería jugar y sabía que a Primera División con el Gerona no tendría muchos minutos. Cuando surgió la opción del Nàstic lo vi con buenos ojos. Es un club histórico y tengo la familia cerca. Vengo a crecer con el equipo».

Desde hace ya unas buenas temporadas el Nàstic no ha hecho más que rendir el pleno potencial de sus porteros. En Primera Federación los grana han tenido dos Zamora y una gran parte de la responsabilidad es de Manuel Oliva, el entrenador de porteros. Fuidias subrayó que «antes de venir ya me comentaron la forma de trabajar y la verdad es que en una semana ya lo comprobé de primera mano. Teníamos mil cosas que mejorar y si pones de tu parte se mejorará muy aquí, no tengo ninguna duda».