Los tres defensas y la presión alta, las claves del estreno grana en el Nou Estadi Costa Daurada

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El Nàstic disputó el viernes el primer partido de pretemporada en el Nou Estadi Costa Daurada. Un retorno a casa que, a pesar de la derrota ante el Andorra, dejó plasmadas sobre el terreno de juego algunas de las ideas que Luis César quiere implantar para el nuevo Nàstic 2025-2026.

El partido estuvo marcado por un ritmo bajo, pero un esquema muy ordenado por parte del conjunto grana. Desde el primer minuto de partido, la línea defensiva de tres centrales —conformada por Morgado, Pujol y Camus- se situó en medio del campo para llevar a cabo una presión alta aparejando hombre a hombre el conjunto rival. En un principio, al Andorra le costó mucho salir jugando desde la base, pero con el paso del tiempo se fue sintiendo más cómodo sobre el césped.

En la rueda de prensa posterior al partido, Luis César lo dejó claro: «Queremos la línea defensiva lo más alto posible, siendo compactos y sólidos, porque estar arriba sin ser compactos y sólidos es suicidarse». El técnico relativizó la derrota: «Todo queda acondicionado por el estado físico del oponente y el Andorra lleva dos semanas más de preparación que nosotros. Su once inicial disputó 60 minutos y el nuestro, 45».

En ataque, se vio un Nàstic bastante horizontal. Fueron pocas las oportunidades claras de gol que tuvo un conjunto grana, al que le faltaron ideas. Sin embargo, las pocas semanas de preparación hacen que sea absurdo sacar conclusiones. Habrá que ver en las próximas semanas como evoluciona el equipo y también como luce este esquema ante un rival que permita al Nàstic ser propositivo y tener el control de la posesión. La próxima cita es este miércoles ante el Zaragoza en el Nou Estadi Costa Daurada, un clásico estival ante un rival de superior categoría con motivo del Trofeo Ciutat de Tarragona.