El exgrana Marc Fernández ficha por el Cornellà

El segundo capitán del Nàstic ya ha encontrado nuevo equipo. La exgrana Marc Fernández, de 35 años, ha fichado por la UE Cornellà y jugará esta temporada a la Tercera Federación con el conjunto verde.

Marc Fernández fue uno de los jugadores importantes a nivel de vestuario en las tres temporadas que jugó al Nàstic de Tarragona. En total disputó 102 partidos oficiales de grana, marcando 13 goles y alcanzando 5 asistencias en los 4.607 minutos acumulados. La temporada pasada fue el segundo capitán del Nàstic, convirtiéndose, con Joan Oriol, como una de las voces autorizadas del equipo. Este verano fue de los primeros al salir al no presentarle el club ninguna oferta de renovación. Fernández ya se despidió de la afición con un mensaje a través de las redes sociales subrayando la estima por el club grana y por los nastiquers

Después de unos meses de verano sin equipo, finalmente Marc Fernández continuará su carrera deportiva en la UE Cornellà, equipo que esta temporada jugará a la Tercera Federación después de alcanzar un descenso deportivo la última temporada. De esta manera, el excapitán grana dará un salto de dos categorías para aterrizar a un equipo que busca el ascenso a Segunda Federación.

La UE Cornellà presentó a Marc Fernández como: «el duodécimo fichaje del nuevo proyecto 2025/26. Su velocidad, capacidad de desbordar y experiencia serán un activo fundamental para el ataque».