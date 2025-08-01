Pau Martínez, Sergio Camus y Sergio Santos, presentados como jugadores grana

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

Después de un inicio de mercado repleto de nuevas incorporaciones, el club ya las empieza a presentar oficialmente. Los primeros a lucir la camiseta grana, fueron los defensores David Alba y César Morgado y el mediocampista Mangel Prendes, que fueron presentados el martes. Ayer jueves, fue el turno de los laterales Sergio Camus y Sergio Santos y el delantero Pau Martínez.

El primero a pasar por la silla de la sala de prensa del Nou Estadi Costa Daurada fue Pau Martínez. El extremo explicó que ya conocía el ambiente del Nou Estadi y no tuvo dudas al venir: «Asistí al partido contra el Málaga en play-off y también el día del Murcia. El Nàstic ha sido un equipo que me ha gustado siempre». Sobre la competencia a la posición, afirmó que «por el bien del equipo —y sobre todo en los clubs que quieren estar en lo alto de la tabla—, es muy importante que haya mucha competencia».

Ayer, también fue el turno del lateral derecho, con la presentación de los dos nuevos fichajes a la posición. Sergio Camus dejó claro desde un principio que «no vengo aquí para ninguna otra cosa que no sea conseguir el ascenso». No dudé ni un segundo. Decir que no a un Nàstic de Tarragona no es viable», añadió.

El curso pasado, compartió equipo con el exjugador grana Marc Trilles y el torrense Marc Álvarez y aseguró que le dijeron que no se lo pensara dos veces: «Sobre Todo Trilles me puso el Nàstic por las nubes. Me dijeron que fuera a Tarragona, disfrutara y buscara lo que ellos no pudieron conseguir».

Por su parte, Sergio Santos explicó que «el Nàstic siempre ha sido mi única opción» y cree que «puedo aportar muchas cosas buenas a la defensa: solidez y uno contra uno a los duelos. Haré lo que pueda para que la portería se quede a cero el máximo de partidos que pueda».

Sin derechos televisivos

Queda poco más de un mes para que empiece la Primera Federación y todavía no hay ninguna comunicación oficial sobre los derechos de televisión de la competición durante este curso. El presidente del Nàstic, Lluís Fàbregas se mostró preocupado con la situación: «nos preocupa no dar un valor superior a los derechos televisivos de Primera Federación». «A estas alturas no tenemos noticias reales sobre un avance ni que aseguren más ingresos para los 40 equipos que formamos parte de esta categoría», añadió.

«La llegada de LaLiga en la comercialización de los derechos será un paso adelante. Hace tiempo que nosotros pedimos que LaLiga entrara en juego y que los derechos televisivos estuvieran en manos de profesionales», afirmó. El presidente se mostró esperanzado con el hecho de que «la Primera Federación se sume al paquete de LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey» y espera que se resuelva todo cuanto antes mejor.

Fernando Torres , oficial

El Nàstic hizo oficial ayer la incorporación de Jonnier Fernando Torres. El mediocampista, que estaba de prueba con el primer equipo de hace semanas, llega cedido por el Patriotas Boyacá por un curso.