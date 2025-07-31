El Nàstic incorpora definitivamente a Fernando Torres

Se encontraba a prueba con el Nàstic, y parece que pocos entrenamientos y un partido amistoso han estado más que suficientes para convencer a Luis César. El Nàstic ha hecho oficial hoy el fichaje de Jonnier Fernando Torres, mediocentro colombiano que llega cedido por el Boyacá FC Patriotas, de su país natal.

En el anuncio de su incorporación, el club grana destaca su capacidad para romper líneas rivales con la conducción y su facilidad para asociarse con los compañeros. Se trata de un mediocampista muy poderoso físicamente, que reforzará la medular grana tanto defiende como en ataque.

Fernando Torres, internacional con las categorías inferiores de Colombia, ya se entrena con la dinámica del primer equipo, que mañana se enfrentará a la Andorra en el Nuou Estadi Costa Daurada.