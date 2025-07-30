El Nàstic presenta las tres primeras incorporaciones del mercado estival

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El Nàstic presentó ayer los primeros fichajes de cara a la próxima temporada 2025-2026. David Alba, César Morgado y Mangel Prendes fueron los tres primeros a ponerse la camiseta del conjunto grana de entre la más de décima de incorporaciones que ha cerrado la dirección deportiva encabezada por Noé Calleja.

El primero a pasar por la silla de la sala de prensa del Nou Estadi Costa Daurada fue el defensor David Alba, que afirmó que había vivido un inicio de mercado «movido». «Cuando salió la opción del Nàstic, le pedí a mi agente que se apresurara a cerrar la operación con Noé», afirmó el jugador. «Quiero ser un ejemplo para mis compañeros y seguro que si hago todo lo que está en mis manos lo mejor posible, ayudaré mucho en el terreno de juego», añadió. Por su parte, el mediocampista Mangel Prendes también aseguró, aunque tuvo diferentes propuestas sobre la mesa «el Nàstic es un club que me ha llamado mucho desde que estoy a la categoría por su estadio, afición y ciudad». «Priorizamos mucho la competencia y el buen ambiente en el vestuario. Cuanta más competencia haya, más potenciaremos el rendimiento de cada uno de los jugadores», concluyó.

Finalmente, el defensa central César Morgado aseguró que «estoy muy contento de estar en un equipo ganador como el Nàstic». Con respecto a sus cualidades, no se escondió: «Estoy preparado para ser líder en el vestuario. Lo he hecho a los equipos donde he estado desde los 23 o 24 años y, desde mi posición, intentaré ayudar en todo a lo que pueda en la plantilla». Además, Morgado tiene claro que el nuevo Nàstic tiene que seguir siendo dominador: «Tenemos que ser un equipo con capacidad física y técnica para dominar un partido de esta competición».

La plantilla, al 90%

El presidente del Nàstic, Lluís Fàbregas, y el director deportivo, Noé Calleja, después de dar la bienvenida a los jugadores, atendieron también los medios de comunicación. Calleja aseguró que «un grueso importante de la plantilla ya está aquí. El 90% está conformado y faltan dos o tres detalles, pero ya veremos cómo va evolucionando la pretemporada». Además, también se mostró muy satisfecho con el nivel de los jugadores del juvenil y filial que se están ejercitando con el primer equipo: «Aquí no regalamos los minutos, si juegan es que se lo están ganando ellos mismos». Con respecto a los futbolistas que hay a prueba, ha dejado claro que tomarán una decisión en los próximos días, pero que está «muy contento de tener la posibilidad de tener en la plantilla a Kaptoum y Fernando Torres».

Satisfechos con el VAR

Lluís Fàbregas aseguró que «todavía no hemos tenido una comunicación por parte de la RFEF». El presidente de la entidad grana catalogó de «importante» el hecho de que la categoría disponga de más elementos profesionales para asegurar la máxima imparcialidad en los partidos. Sobre el hecho de que se implemente una versión de bajo coste, dejó claro que «entendemos que los medios son los que son y consideramos positivo este primer paso».

