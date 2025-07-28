El Nàstic se estrena con victoria ante el Valencia Mestalla (1-2)

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El Nàstic ha empezado la pretemporada con buen pie. Ayer, el conjunto de Luis César ganó el primer partido amistoso, que disputaron ante el Valencia Mestalla en la Ciudad Deportiva del Valencia CF.

Un gol de Marcos Baselga durante el primer tiempo avanzó el conjunto tarraconense, pero el filial del conjunto ‘ché’ empató en la segunda parte en una jugada en pelota parada rematada por Carlos Alós. A pocos minutos para el final, el joven defensa Enric Pujol dio la victoria a las granas.

Los tarraconenses viajaron a Valencia con las bajas de Cedric Omoigui, que recibió el permiso del club por motivos personales, y de Óscar Sanz por molestias físicas. Excepto estos dos jugadores, todos los convocados contaron con minutos durante los noventa minutos de partido.

Además de las nuevas incorporaciones que se estrenaron con la camiseta grana, también tuvieron minutos de calidad los jugadores del juvenil y del filial, Agus, Barrés, Subairats, Cabezas y Alves. Los mediocampistas a prueba con el primer equipo, Kaptoum y Fernando Torres, disputaron toda la segunda parte a la medular del esquema de Luis César.

El próximo amistoso estará este viernes contra la Andorra en el Nou Estadi.