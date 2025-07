Noé Calleja, presentado: «Quiero jugadores que aspiren a subir al fútbol profesional y crecer con el Nàstic»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Noé Calleja se pronunció este martes por primera vez como director deportivo del Nàstic de Tarragona. Lo hizo con cinco fichajes oficiales en el bolsillo: Mangel Prendes, César Morgado, David Alba, Pau Martínez y Sergio Camus.

El presidente ejecutivo Lluís Fàbregas presentó Calleja como «un profesional contrastado que con diferentes opciones en su futuro decidió venir al Nàstic». A su tiempo, el presidente confirmó que la dirección deportiva estará configurada por Calleja, Sergi Parés (que continúa) y la incorporación de Ramon Planes Fuster Jr, hijo de Ramon Planes, exdirector deportivo del Real Betis. A su tiempo, Calleja se presentó primer donante las gracias a «Josep Maria Andreu padre e hijo y a Lluís Fàbregas», así como «al Getafe por los tres años que he estado trabajando allí».

Calleja destacó que tiene claro el perfil de incorporaciones que quiere para el Nàstic: «Queremos jugadores que estén preparados mentalmente para jugar aquí. La presión que se tiene en el Nàstic no la tiene cualquier equipo». Además, añadió que «queremos jugadores que quieran subir al fútbol profesional con nosotros y que el Nàstic sea su oportunidad para crecer». Finalmente, subrayó que quiere «un equipo sólido y fiable, que es el que necesita la categoría.»

Con respecto al objetivo, tanto Fàbregas como Calleja sentenciaron que no queda otra que el ascenso de categoría, sea por la vía rápida de la primera posición o el play-off. El encargado de encabezar el proyecto es Luis César, una decisión que el director deportivo quiso subrayar que «tomé la decisión activamente después de tener una serie de conversaciones con él».

Plantilla que continúa

Con respecto a los jugadores que continúan en el Nàstic, Calleja quiso destacar que les quieren mantener en su gran mayoría y puso el ejemplo de la parcela ofensiva con Jaume Jardí, Víctor Narro, Antoñín y Álex Jiménez como jugadores que «cualquier dirección deportiva les querrían y las aprovecharemos». Cerrando cualquier puerta en salidas si no son con ofertas imposibles de rechazar.

Renovaciones

Noé Calleja dio un repaso extenso a las renovaciones que no se han dado a casa Nàstic. Con respecto a Migue Leal, destacó que lo hubiera querido renovar, pero que la situación ya se aclaró antes de que él llegara. Por otra parte, tanto Gorostidi como Pablo Fernández eran jugadores que se quería que continuaran, pero económicamente el Nàstic no ha podido entrar a la lucha.

Con respecto a Joan Oriol, Calleja fue claro y apuntó que «ha dado mucho por Tarragona y se tiene que agradecer, pero se tienen que tomar decisiones y necesitábamos un cambio en la posición de lateral izquierdo». Aunque poco después Fàbregas confirmó que el capitán será entrenador del Juvenil A del Nàstic.

Pol Domingo era también un deseo que continuara, pero, según Calleja, no estuvo el mismo feeling con los representantes del ya exgrana: «Intentamos llegar a un acuerdo económico, pero no se dio. Esperábamos una contraoferta por su parte y el sábado me intenté poner en contacto con su agente, pero no hubo respuesta. De hecho, la única información que tengo después de nuestra oferta es su despedida para|por redes domingo y el anuncio del Alcorcón lunes». Finalmente, la última pieza es David Concha, un jugador con el cual «no hay nada definido» y teniendo en cuenta la brevedad tampoco ha mostrado mucho interés en luchar por mantenerlo.

Finalmente, Calleja también quiso destacar que el club dará agujero a jugadores del filial como Agus Gutiérrez, Oriol Subierats, Guillem Barrés y Enric Pujol aunque apuntó que «se hará con cuidado y a su tiempo, casos como el de Lamine Yamal son los más raros».