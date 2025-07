Marcel Céspedes, un lateral con un potencial que el Nàstic no aprovechará

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

A la lista de nombres de jugadores que no renuevan con el Nàstic de Tarragona aparece un nombre inesperado. No tanto por lo que ha conseguido a la entidad grana, como es el caso de Alberto Varo, sino por su potencial: Marcel Céspedes. El Nàstic no aplicará la cláusula de su contrato en el cual permitía renovarlo por una temporada de forma unilateral y el salouense no continuará, un movimiento discutible teniendo en cuenta el potencial del lateral izquierdo.

Céspedes creció deportivamente a las categorías inferiores grana hasta llegar al Juvenil A el 2021. Entonces, su potencial lo captó el Levante para su plantel para disputar un año y, después, dar el salto al Deportivo Fabril, el segundo equipo del Deportivo de la Coruña. Poco a poco, su talento por la izquierda le volvió a abrir la puerta de Tarragona y el Nàstic la incorporó para la Pobla de Mafumet, la filial grana.

En la Pobla de Mafumet el lateral jugó 26 partidos y mostró su talento, aunque el proyecto de la filial grana certificó el descenso de categoría. Céspedes es un lateral izquierdo joven, de 22 años, que destaca especialmente por sus incorporaciones en ataque. Veloz y sin miedo de encarar a sus rivales, brilló limpiando la línea de fondo para ofrecer centradas o buscar el área. Estos puntos lo hicieron brillar más como carrilero que como central, porque estaba en la parte defensiva donde estaba el punto que tenía que mejorar. A pesar de entrar en dinámica con el primer equipo, no debutó con el equipo de Dani Vidal y, después del descenso de la Pobla, el Nàstic lo cedió.

A pesar de no anunciarse oficialmente, Céspedes se marchó en verano al Alzira de Segunda RFEF, una categoría superior a la Tercera RFEF con la Pobla de Mafumet. Allí brilló con luz propia jugando 18 partidos y alcanzando dos asistencias, un talento que obligó a dar un salto de categoría. En el mes de enero se marchó a la Gimnástica Segoviana, equipo de Primera Federación, saltando una categoría y dos si se cuenta el curso pasado.

En la Segoviana disputó 12 partidos, 8 al once inicial y, aunque no pudo ayudar a certificar la permanencia, la prensa local destacó que «reforzó una posición debilitada y lo hizo con un notable rendimiento».

Céspedes acababa contrato con el conjunto grana, pero este contaba con una cláusula que permitía renovarlo de forma automática y unilateral por una temporada más, pero el club ha decidido no activarla y no continuar con un jugador que mostraba potencial.

La banda izquierda es la más poblada a la conjunta grana. Joan Oriol dispone de oferta de renovación y se les une a David Juncà, con contrato hasta el 2026, y también Nil Jiménez. Este último también volvía de cesión, esta vez en el Mérida, donde mostró un nivel que hizo confiar al club grana que este año sería el indicado para explotar y convirtió en el nuevo amo y señor de la banda izquierda.

El talento de Marcel Céspedes no ha pasado desapercibido. Aunque el Nàstic no lo ha aprovechado, el lateral sub-23 cuenta con ofrecidas de equipos de Primera Federación, según apuntó el periodista Ángel García.