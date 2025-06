Jugadores brillantes y muchas decepciones en un curso que es el final de una etapa del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic cierra hoy una era y un proyecto que pusieron en marcha hace dos temporadas con Dani Vidal al frente aunque la última temporada la acabó Luis César y toca hacer un último balance hoy 30 de junio con el final de los contratos de la mitad de la plantilla. Este curso ha habido mucha descompensación en la plantilla, con jugadores excelentes que han destacado como su mejor temporada, de otros de revulsivos y con un rendimiento estable, pero con muchas decepciones.

Portería

Alberto Varo hizo un paso hacia atrás respecto al año pasado. Es una realidad que el Águila de la Canonja no contaba con unos defensores como Nacho González y Pablo Trigueros, pero tampoco voló como antes. Se le cargaron goles como el primero del 2-1 contra el Ourense que lo dejó en el banquillo. Desde entonces, perdió la confianza de Dani Vidal y no la recuperó con Luis César. Se espera que el club le ofrezca la renovación.

Dani Rebollo esperó y aprovechó su oportunidad para coger la titularidad. Mostró valentía a la hora de salir del área pequeña en las pelotas aéreas así como actuaciones de mérito como la del campo del Real Murcia, que lo detuvo todo. Eso sí, en los mismos play-offs mostró la cruz siendo uno de los protagonistas del 1-3 contra la Real Sociedad B. Mejoró a Alberto Varo, pero tampoco acabó de dar seguridad absoluta.

Defensa

La caja de los truenos. Este año, la defensa ha sido el punto débil que ha hecho desangrar al Nàstic, sólo salvándose los carriles.

Pol Domingo hizo de nuevo una temporada con buen rendimiento y estable, pero se vio relegado al banquillo a mitad de curso. Eso sí, no fueron sus errores lo que lo dejaron fuera, sino el poder de la competencia. El último duelo contra el Sanse en el play-off cumplió con excelencia de central, nunca se sabrá si él habría sido la solución si hubiera tenido más oportunidades. Se espera que sea renovado.

Migue Leal es de los mejores jugadores de la temporada y eso que llegó en invierno. Creciendo por la derecha y vertical, un jugador valioso que ya ha fichado oficialmente por el Racing de Ferrol.

En la izquierda, Joan Oriol mantuvo la hegemonía: El capitán no tuvo nadie que lo parara, aunque este año no ha sido tan constante como el curso anterior. Eso sí, ha añadido más gol. También acaba contrato.

David Juncà ha sido una de las decepciones del mercado de invierno. Ha jugado poco y sin brillar ni mejorar lo que había. En el eje de la defensa hay más problemas.

Borja Granero también fue un fichaje fallido, pero sobre él cayó una mala suerte inmensa con las lesiones, que no lo dejaron jugar más que 5 partidos.

Gorka Pérez también ha sufrido mucho con el tendón de Aquiles. Las molestias no lo dejaron empezar la temporada ni tampoco acabarla. Cuándo jugó, también tuvo errores que lo dejaron como una de las decepciones del curso.

Unai Dufur es la segunda. Era su año para dar un paso adelante, pero no lo aprovechó. La falta de solidez lo convirtió de primera opción a última, para después volver con Luis César. Un espejismo de buenos partidos acabaron con el protagonista de las desgracias contra el Sanse y no jugó el último partido. No se espera que continúe.

Antonio Leal era el más estable de los defensores, pero también el más castigado. Parecía brillar más con Sanz, pero al final fue el más descartado.

Finalmente, Enric Pujol es la gran sorpresa del curso. Debutó en un play-off y mostró carácter y potencial para el próximo curso.

Medio del campo

Marc Montalvo y Óscar Sanz son el palo de pajar del equipo. El primero fue de menos a más y cerró el curso como el mariscal que el equipo necesita. El segundo, era imprescindible y ha sido el más sacrificado, teniendo que adaptarse como central. Tienen contrato, pero recibirán ofertas.

Este año ha sido el de Gorostidi. Es el jugador que más minutos ha jugado y es por la confianza que desprende. Mejor en las aportaciones en ataque. Se espera que se le ofrezca la renovación, faltará ver su decisión.

Finalmente, Roberto Torres ha sido la gran decepción. El refuerzo estrella de invierno no estuvo al nivel.

Extremos

Tanto David Concha como Jaume Jardí han tenido un nivel irregular con chispas de magia. Con todo, el reusense es quien más ha brillado como revulsivo con 6 goles y 9 asistencias. Se espera que el primero reciba oferta de renovación.

Víctor Narro ha sido la estrella absoluta con permiso de Pablo. Ha brillado y, a pesar de tener contrato, seguro que recibe ofertas suculentas y peligra marcharse, si continúa Luis César.

Delanteros

Año de los protagonistas. Marc Fernández y Álex Jiménez han hecho el curso más flojo. El primero por un paso atrás en el nivel y el segundo porque no ha podido explotar su talento.

Antoñín Cortés ha cumplido lo que se esperaba. Venía a Tarragona para reconvertirse en delantero y ha ofrecido 10 goles que avalan su talento. Finalmente, Pablo Fernández ha hecho su mejor curso. Ya destacaba antes y con los 15 goles irá a la categoría que le corresponde, Segunda División. Se lo ha ganado.

Dos entrenadores, dos estilos y dos notas: un aprobado y un suspenso.Diari Més