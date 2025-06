David Concha, Joan Oriol, Pol Domingo i Gorostidi: las prioridades del Nàstic para renovar

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona cierra hoy una etapa con la finalización de más de la mitad de los contratos de la plantilla. Con todo, el club grana tiene claro que no quiere renovar en la gran parte por su rendimiento mostrado sobre el césped y espera priorizar una serie de nombres que sí que han rendido y tienen calidad. Estos son David Concha, Joan Oriol, Pol Domingo i Ander Gorostidi.

Los cuatro jugadores no son desconocidos para ningún nastiquer. El capitán Joan Oriol ha insistido durante el tramo final de la temporada en que quiere continuar un año más de grana y el club le ha ofrecido la renovación. Un año más para el cambrilense en el cual se espera, que, por una vez en los últimos años, cuente con competencia de verdad por su carril.

Pol Domingo es uno de los otros valores seguros del club. El lateral, reconvertido en central en el último partido de liga, ha sido el titular indiscutible por la derecha los últimos tres años. Sólo la llegada de Migue Leal lo hizo acabar en el purgatorio del banquillo, un castigo demasiado severo cuando su rendimiento era más que correcto. La entidad es consciente del potencial del jugador de la casa y tienen claro que tiene que continuar con su versatilidad a la defensa, jugando a la banda y al eje.

Ander Gorostidi es una de las piezas claves del equipo. Así se ha demostrado convirtiéndose en el jugador que más minutos ha jugado esta temporada. Montalvo, Sanz y él han hecho una buena rotación esta temporada y desde el club quieren que, de la misma manera que el año pasado, renueve una temporada más de grana. Eso sí, la pelota está en el tejado del jugador, aunque el año pasado ya rechazó ofertas importantes para quedarse.

David Concha es el otro jugador que el Nàstic quiere quedarse. El talentoso extremo ha vivido un año irregular marcado completamente por la sanción de 12 partidos que sufrió después de la final de Málaga. Desde la llegada al Nàstic, Concha no ha tenido una temporada limpia en ningún momento. Primero por las lesiones y el hecho de llegar después de medio año sin competir y después por la sanción impuesta. Desde el club valoran su talento y quieren que sea un hombre importante, así que le han ofrecido una renovación que ahora hará falta ver si el jugador acepta o decide coger un nuevo camino en su carrera.

Finalmente, Pablo Fernández también cuenta con una oferta de renovación sobre la mesa, pero esta es una formalidad que es casi un deseo imposible. El rendimiento mostrado por el asturiano ha hecho que tenga ofertas para escoger tanto a Segunda División como equipos del extranjero, todas con una cantidad económica muy superior a la ofrecida por parte del Nàstic.

No renovados

La lista de jugadores que no continúan es extensa: Gorka Pérez, Borja Granero, Unai Dufur, Marc Fernández, Roberto Torres y Migue Leal no continuarán. De la misma manera que Alberto Varo. El Águila de la Canonja no continuará en el Nàstic la próxima temporada después de un año por debajo de las expectativas. Este ha sido un final cruel para un jugador de la casa que, el primer año en el equipo, ganó el premio Arconada como el mejor portero de la categoría. Además el hecho de ser un jugador del territorio que se ha dejado el corazón para el equipo merecía más consideración y no un final tan frío. Con todo, esta ha sido la decisión de la entidad grana, que, ahora, buscará a un segundo portero.