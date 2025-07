El Nàstic no contará con Javi Sanz para confeccionar el proyecto de la temporada 2025/2026

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La maquinaria del Nàstic de Tarragona se empieza a mover para preparar el proyecto de la temporada 2025/2026. Después de la derrota contra la Real Sociedad B, el primero de los pasos a seguir era establecer la dirección deportiva y el entrenador y, ayer, el club anunció que el director deportivo Javi Sanz no será el encargado de confeccionar la próxima plantilla.

El madrileño ha puesto fin a su etapa en el Nàstic de Tarragona por decisión propia después de dos años al cargo de la dirección deportiva. La intención de la entidad grana era mantener a Sanz al frente, pero este decidió dar un paso al lado. Javi Sanz se despidió en las redes sociales destacando que «han sido dos años intensos, trabajados y sufridos que no se han podido culminar con el objetivo del ascenso. Quiero agradecer a todo el mundo la confianza en mí y me marcho con la cabeza alta y la conciencia tranquila de haber trabajado al máximo».

Sanz marcha del Nàstic después de dos temporadas llegando a la final del play-off de ascenso con el equipo. El curso 2023/2024, con él al cargo el Nàstic incorporó grandes nombres como Nacho González y Pablo Trigueros, que se convirtieron en la mejor defensa de la categoría y buenos retornos como el de Alberto Varo, Jaume Jardí y Alan Godoy. Por otra parte, también tuvo fichajes frustrados como el de Gorka Santamaría, Mario Rodríguez y el de Álex Mula en el mercado de invierno. Esta temporada brilló en el aspecto defensivo, con el acierto en las apuestas por Víctor Narro y Antoñín Cortés, pero errante a nivel defensivo y en la medular. Además, en el mercado de invierno, Migue Leal fue la única buena incorporación.

Los fichajes del Nàstic de Javi SanzDiari Més

Gusta David Rocha

Ahora, el Nàstic está en busca de una nueva figura para acompañar a Sergi Parés a la dirección deportiva y uno de los nombres que gustan es el de David Rocha. El mítico exjugador grana ha actuado como director deportivo del Mérida las últimas temporadas, consolidando el equipo a la categoría y, en este último año, llevándolo al play-off de ascenso como equipo revelación. Esta es una opción que ha estado sobre la mesa, pero la decisión final todavía está por decidir para el club. De hecho, aparte de otras opciones, también se podría quedar Sergi Parés como único hombre al frente. Con todo, será una decisión que se sabrá en los próximos días.

Luis César en el punto de mira

El siguiente paso a seguir es la figura del entrenador y Luis César está en el punto de mira. El técnico gallego, que tiene contrato en vigor, pero será el siguiente al salir de la entidad. Después de seis partidos al frente del equipo y después de no alcanzar el ascenso, tiene pocas probabilidades de encabezar el proyecto de la próxima temporada. Con todo, su posición se acabará de decidir en los próximos días.

Renovaciones pendientes

El fútbol no espera y los clubs ya avanzan con sus planificaciones. También lo hace el Nàstic con las renovaciones esperadas de los jugadores que acaban contrato el próximo lunes. Algunas piezas ya están confirmadas que no continuarán, como Roberto Torres y Migue Leal, ahora falta ver cuáles son las apuestas de la entidad. Aunque no se esperan una gran cantidad de renovaciones, estas se concretarán en las próximas horas.