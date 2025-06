Ningún jugador del Nàstic, un exgrana y un tarraconense en el once ideal de la Primera RFEF

La Primera Federación ha publicado este jueves en sus redes sociales el once ideal de la temporada, formado por los futbolistas que mejor han rendido tanto en el Grupo 1, dónde ha competido el Nàstic, como el Grupo 2. A pesar de haberse quedado a un paso del ascenso de categoría, los grana no han obtenido ninguna representación en este once. Aun así, figura un jugador tarraconense.

Se trata de Guillem Molina, defiende central vallense del UD Ibiza, que ha sido escogido como uno de los dos mejores centrales de la categoría. Curiosamente, esta ha sido una de las posiciones que más quebraderos de cabeza han generado en las oficinas del Nou Estadi esta temporada.

El otro futbolista con vinculación con el Nàstic presente en el mejor once de la temporada en la categoría es Víctor Valverde. El extremo gerundense ha completado un año espectacular: disputó la primera mitad de la temporada con el filial del Vila-real y la segunda con el Atlético Sanluqueño. En total, entre los dos equipos, Valverde ha marcado 10 goles y ha repartido 6 asistencias en la Primera RFEF, unos registros que le han permitido fichar por el Albacete, de Segunda División. El gerundense formó parte del filial del Nàstic, la Pobla de Mafumet, durante las temporadas 21/22 y 22/23 e incluso llegó a debutar con el primer equipo en un partido en el Nou Estadi contra el Andorra.

El resto del once ideal se completa con Andrés Prieto (Ponferradina) en la portería; David Vicente (Murcia) en el lateral derecho; Carlos Hernández (Ceuta), que acompaña Molina en el centro de la defensa; y Sergio Nieto en el lateral izquierdo.

El medio del campo lo integran Sergio Molina (Andorra), Chema Núñez (Antecarcome) y Bicho (Cultural Leonesa). En la línea de ataque, Víctor Valverde ocupa la banda derecha, Liberto Beltrán la banda izquierda y Gonzalo García (Real Madrid Castilla), máximo goleador de la categoría, completa el equipo como delantero centro.