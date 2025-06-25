La Pobla de Mafumet se salva gracias al ascenso del Girona B

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La Pobla de Mafumet continuará un año más a la liga Elit. El filial del Nàstic certificó la permanencia el último fin de semana, un mes después de acabar oficialmente la temporada, gracias al ascenso del Girona B en la Segunda Federación.

El conjunto pobletà evitó el drama del segundo descenso consecutivo al último suspiro. Aunque el filial del Nàstic acabó la temporada fuera de las plazas de descenso, en duodécima posición, podría haber sufrido un descenso compensado. De Segunda RFEF descendieron el Cornellà y el Badalona Futur, unos huecos que se llenaron primero con el ascenso del Reus FC Reddis. Los pobletans necesitaban que un segundo equipo catalán ocupara esta nueva plaza porque, en caso de no hacerlo, la sobrepoblación de equipos en Tercera Federación habría provocado una reacción en cadena. En Tercera Federación habría bajado de forma compensada un equipo a la liga Elit y, a su tiempo, la Pobla de Mafumet habría caído a Primera Catalana, una categoría que hace casi veinte años que no pisa.

La victoria del Girona B contra el UD San Fernando acabó de salvar lo que ya ha sido una temporada desastrosa para el filial del Nàstic. Después del descenso compensado el año pasado de Tercera RFEF, el conjunto pobletà completó un curso decepcionante en el cual se esperaba que luchara por el ascenso y acabó esforzándose por no descender. De hecho, cuando tenía todo de cara para evitar sufrir, perdió a la última jornada contra la Rapitenca y dependió de un milagro que se dio. Este curso, la joven plantilla sufrió diferentes cambios tanto en forma de jugadores como al banquillo, con Manel Cazorla al frente y después con la entrada de David Escandell a la recta final.

Ahora mismo, la filial grana se encuentra sin entrenador, después de que Escandell y su cuerpo técnico fuera destituido. Después de certificar a la liga Elit, la Pobla de Mafumet, con Albert Virgili como director deportivo, puede empezar a establecer el nuevo proyecto.