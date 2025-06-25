El futuro se descifrará en los próximos días: primero dirección deportiva y técnico

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Después del golpe, la maquinaria en los despachos del Nàstic empieza a rodar para afrontar la próxima temporada. Falta menos de una semana para el 30 de junio, cuando un total de catorce jugadores acaben el contrato con el club. Durante esta semana se tienen que dar diferentes pasos para empezar el proyecto, el primero asegurando la parte técnica.

Tanto el director deportivo Javi Sanz como el entrenador Luis César cuentan con contrato en vigor de cara al próximo curso. Con todo, tal como señaló el presidente ejecutivo del Nàstic Lluis Fàbregas, esta semana habrá una reunión interna de los responsables técnicos con el Consejo de Administración para valorar el curso. En este primer paso, se concretará la continuidad de Sanz y también se decidirá si Luis César tiene que ser o no quien encabezará el nuevo proyecto. Con estos cimientos, se empezará a concretar las renovaciones y se dará el pistoletazo de salida al mercado de fichajes. La primera baja, sin embargo, ya está confirmada y es que Roberto Torres comunicó por redes sociales que se despide del equipo.