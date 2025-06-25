La afición del Nàstic, un tesoro que se tiene que cuidar y potenciar

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic volvió a certificar el pasado domingo que tiene un tesoro con su afición. El conjunto grana ha cerrado una temporada demostrando que ha crecido en masa social y se presenta como el mayor apoyo y un reto para la entidad de cara a la próxima temporada.

No hay muchos equipos de esta categoría con la fuerza que demostraron los nastiquers el pasado domingo. El equipo llegaba con la eliminatoria extremadamente complicada. El 1-3 en el Nou Estadi fue una gran vez que requería un milagro, además, el desplazamiento a Zubieta era largo, costoso y, también, con pocas oportunidades de alcanzar una entrada. Aún así, la afición respondió en masa sin dejarse hundir por ninguna de estas trabas.

Más de 350 aficionados se desplazaron hasta Zubieta para animar su partido en directo. Sólo 350 tenían entradas y llenaron seis buses mientras que muchos otros lo hicieron sin entrada espoleados por el anuncio de la Fan Zone que había preparado el Nàstic en el exterior del estadio. Más de una veintena de estos no se pudieron contener y subieron una colina para conseguir una rendija por donde ver y animar a sus jugadores. Por otra parte, en Tarragona, miles de nastiquers, en la mayoría jóvenes, volvieron a asistir al llamamiento y se presentaron en el Parque Francolí, aguantando un chubasco durante el duelo. En muchos otros equipos, estos factores y dificultades habrían disuadido a la gente, pero los nastiquers se hicieron más fuertes. Creyeron, animaron, se esperanzaron con el equipo con el 0-2 y lloraron al final del partido.

Este sentimiento conseguido un año más es el tesoro del club en esta categoría ruinosa como es la Primera Federación, un tesoro que se tiene que cuidar y que el club tiene que trabajar para potenciar con la siguiente campaña de abonos que se está preparando.