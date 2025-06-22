Final: No ha podido ser. El Nàstic cae a tocar del milagro

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

120' Final No ha podido ser. El Nàstic pierde 1-2 y se queda en las puertas del ascenso.

119' Tres de añadido Retoño sale a rematar cada pelota parada.

114' ERA PENAL Tarjeta amarilla para Joan Oriol para protestar. Remate de Marc Fernández que toca en la mano del defensor dentro del área. No silba al árbitro.

113' HASTA EL FINAL NÀSTIC VA

111' Cambio del Sanse Entra Lebarbier por Mikel.

111' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Antonio Leal.

107' Gol de la Real Sociedad B

107' Penalti para la Real Sociedad B

106' Empieza la segunda parte de la prórroga con cambio Entra Roberto Torres por Gorostidi.

105' Vamos a la segunda parte de la prórroga. Sólo quedan 15 minutos.

98' Cambio del Sanse Entra Agote por Goti.

97' Busca el tercero el Nàstic Córner al punto de penalti, pero el remate por encima del travesaño.

91' Cambio del Nàstic Entra Antonio Leal por Pol Domingo.

91' Empieza la prórroga Mueve la pelota el Sanse.

90' El partido va a la prórroga Falta un gol más.

90' Tres minutos de añadido El partido irá al 93'.

86' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Pablo Fernández.

82' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Migue Leal.

80' ¡La tiene Marc Fernández ! Internada de Víctor Narro que Marc Fernández remata con fuerza con la derecha y sale fuera por poco.

78' LO HA HECHO EL CAPITÁN CONTINÚA ILUMINADO EL SENDERO Pilota en largo que busca Narro y sale Arana más rápido y se la saca de las piernas. Álex Jiménez va de nuevo a buscarla y esta vez Arana va tarde. Penalti claro. El capitán no ha dudado nunca y en el centro puso el 0-2 para igualar la eliminatoria. Eterno capitán. Partido inmenso de Joan Oriol.

77' GOOOOOOOL DE JOAN ORIOL!!

77' PENALTI A FAVOR DEL NÀSTIC

74' Una amarilla para cada La ve Pol Domingo i Carrera por una disputa.

71' Cambio del Nàstic Entra Marc Fernández por Jaume Jardí.

71' Triple cambio del Sanse Entran Marchal, Carrera y Guibelalde y se marchan Mariezkurrena, Carbonell y Astiazaran.

63' Doble cambio del Nàstic Entra Narro y Jiménez por Antoñín y Concha.

62' Se tiene que volver a probar Después del buen arranque, el Nàstic ha bajado pistonades. Toca probar de nuevo y buscar portería.

60' Cambio del Sanse Sale Orobengoa para|por Eder Garcia.

59' El Nàstic domina Pelota para el Nàstic, quien busca poco a poco una jugada.

50' El Sanse reclama amarilla y el árbitro saca amarilla para simular Pase filtrado del Sanse que busca el remate Mariezkurrena y se tira cuando ve cómo se acerca Óscar Sanz, pero el árbitro no pica y le saca la amarilla.

49' Empieza a llover La niebla viene con la lluvia. El Sanse despierta.

48' Aprieta el acelerador el Nàstic con la niebla Aparece la niebla en el campo, pero el Nàstic no hace más que crecer y buscar la portería rival.

46' ¡Empieza la segunda mitad con ocasión! Chute cruzado de David Concha que sale fuera.

El Parc Francolí celebra

45' Descanso El sendero se mantiene. Gol a la primera mitad. Falta el segundo para forzar la prórroga.

41' ¡ Óscar Sanz ! Remate lateral de Óscar Sanz a manos del portero.

40' HA PROBADO Y HA MARCADO UN GOLAZO Centrada de Jaume Jardí con la izquierda que Antoñín ha ido con todo a rematarla. No ha llegado, pero el bote ha sorprendido a Arana y se ha colado en el fondo de la red.

35' GOOOL DEL NÀSTIC !!!

35' Faltan más remates El Nàstic lucha por el control, pero se queda demasiado lejos en sus aproximaciones. No hay remates claros. Falta probar más.

32' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Marc Montalvo.

30' ¡Doble ocasión para el Nàstic ! Antoñín remata una centrada de Óscar Sanz, pero un defensor la bloquea. La jugada continúa y es Jaume Jardí que remata un nuevo centro de espalda que cae suave a las manos de Arana.

27' Vuelve a picar el Sanse Contraataque a espaldas de la defensa grana. Centrada en el segundo palo que remata Asitiazaran por encima del travesaño.

24' El Nàstic ataca con más criterio El conjunto grana avanza cada vez con más criterio. Ahora falta que las aproximaciones se transformen en ocasiones.

21' La tiene el Sanse Contraataque que lidera Astiazaran por la izquierda. Centro lateral en el segundo palo y Mikel Rodríguez remata por encima del travesaño.

19' Tarjeta amarilla para el Sanse La ve Rupérez.

16' El Sanse no lo pondrá fácil El Sanse responde a los golpes. El filial vasco busca abrir el campo con pases largos para buscar su gol cuando el muro grana ofrezca una rendija.

14' El Nàstic quiere la iniciativa El Nàstic da un paso adelante hacia la portería contraria, pero todavía tiene que superar con claridad un Sanse combativo.

10' Tarjeta amarilla para el Sanse La ve Eder Garcia.

8' Compte Migue ... Falla una pasada el lateral y la presión del Sanse convierte la duda en una centrada en el área que no remata a nadie por suerte.

4' ¡La primera del Nàstic ! Roba Montalvo en medio del campo y Gorostidi filtra una pasada interior hacia Antoñín. Este supera a los defensores y en el mano a mano, falla con un tiro blando que para Arana.

3' El Sanse se acerca El Sanse se mueve por la izquierda y su talento fuerza el primer córner del partido. Rebollo para el cabezazo.



1' Empieza el partido Mueve la pelota el Nàstic.

Nastiquers en la montaña Los aficionados del Nàstic sin entrada han subido a una colina para ver el partido como pueden. Els aficionats del Nàstic al turó.Diari Més

¿Narro, castigado o reservado? Hay una ausencia importante al once del Nàstic. Víctor Narro, crack grana, se ha quedado fuera del once inicial y David Concha ha entrado en su lugar. ¿Ha sido un castigo por la reacción del cambio de la semana pasada? ¿O está reservado para sorprender a la segunda mitad? Eso sólo lo saben él y Luis César.

Pareja inédita Pol Domingo y Óscar Sanz, pareja inédita de reconvertidos que entra en el partido más decisivo de la temporada. El primero ha estado ausente desde la entrada de Migue Leal. Perdió su posición en la banda y no había sido probado de central (su posición cuando debutó con el Nàstic) hasta ahora. En el partido decisivo, Luis César ha apostado por re(re)convertir a Pol Domingo, pasando por delante de Antonio Leal.

Enric Pujol es baja por lesión El joven jugador del juvenil A, Enric Pujol, no ha entrado entre los seleccionados ni al once ni al banquillo. Unas molestias físicas lo habrían dejado fuera.

Banquillo local Zango (ps), Astigarraga, Lebarbier, Orobengoa, Guibelalde, Dario Ramírez, Marchal, Merino, Agote, Osazuwa, Carrera y Gorosabel.

Once de la Real Sociedad B Arana, Balda, Peru Rodríguez, Beitia, Ruperez, Carbonell, Eder Rodríguez, Goti, Astiazaran, Mikel Rodríguez y Mariezkurrena.

Banquillo del Nàstic Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Unai Dufur, David Juncà, Marc Fernández, Antonio Leal, Álex Jimenez, Roberto Torres, Víctor Narro y Agus.

¡Once SOPRENENT del Nàstic ! Dani Rebollo, Migue Leal, Pol Domingo, Óscar Sanz, Joan Oriol, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, David Concha, Jaume Jardí, Antoñín Cortés y Pablo Fernández.