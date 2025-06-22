La marea grana calienta motores en San Sebastián con un recibimiento apoteósico del Nàstic

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Centenares de aficionados del Nàstic han recibido este domingo por la tarde al equipo grana en una auténtica fiesta a la Fan Zone de Sant Sebastià. El recibimiento, organizada minutos antes de la llegada de los jugadores a las instalaciones de Zubieta, ha sido multitudinaria, con gritos de ánimo, bengalas y cánticos que han hecho oír a los futbolistas el apoyo incondicional de su afición además de 400 km de casa.

Los seguidores nastiquers han empezado a llegar al País Vasco desde primera hora de la mañana. Seis autocares llenos de aficionados han salido desde Tarragona, y muchos más han viajado en coches particulares, llenando de granas las calles próximas al estadio de la Real Sociedad B.

El punto neurálgico de la previa ha sido el Espai Nàstic, una Fan Zone situada en Bugatti Erretegia, donde los aficionados se han concentrado para calentar motores antes de la gran final del play-off de ascenso a Segunda División A.