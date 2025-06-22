Así se vive en el Parque del Francolí el Real Societat B - Nàstic

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona respira fútbol y el Parque del Francolí es una de las muestras más claras. Centenares de aficionados del Nàstic se han reunido esta noche a la Fan Zone habilitada para seguir en directo, a través de una pantalla gigante, el partido de play-off de ascenso de la conjunta grana.

Con un ambiente cargado de nervios, esperanza e ilusión, los nastiquers viven el partido como si estuvieran dentro del mismo estadio. La primera gran explosión de alegría ha llegado con el primer gol del partido, obra de Jaume Jardí.

La reacción al Parque del Francolí ha sido inmediata: gritos, abrazos y emoción compartida entre decenas de familias, grupos de amigos y seguidores que han querido vivir juntos un momento clave en el camino hacia el ascenso.