La afición del Nàstic se hace notar en Zubieta

La afición del Nàstic no ha fallado. Los centenares de nastiquers que se han desplazado, con entrada o sin, se han reunido en la Bugati Erretegia, la fanzone que ha facilitado el Nàstic. Allí han recibido a sus gladiadores para dar ánimos y marcar el primer gol desde antes del partido.

Después de recibir el bus allí, han acompañado al equipo hasta la misma puerta sin descanso de animar. Allí, se han montado su fiesta particular para levantar los ánimos antes de hacer la épica.

Muchos nastiquers han entrado en sus localidades, pero otros, sin entrada, han llegado para buscar un agujero para ver el partido, o han devuelto el Bugati Erretegia para ver el duelo allí.