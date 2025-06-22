Fútbol
La afición grana celebra los goles del Nàstic con una gallina
Un grupo de aficionados que seguían el partido desde la montaña ha animado una gallina encontrada en la zona
Durante el partido del Real Sociedad B contra el Nàstic, un grupo de aficionados ha vivido el partido de una manera bien singular desde la montaña próxima al campo.
Alejados de la multitud y sin acceso al campo, estos seguidores grana han encontrado a una compañera de celebración inesperada: una gallina que paseaba por la zona.
Los aficionados han rodeado el animal con cánticos y gritos de ánimo durante el transcurso del partido. Con esta curiosa compañía, la fiesta y la pasión por el Nàstic no han disminuido, sino que han creado un ambiente de lo más original.
Los seguidores han aprovechado la ocasión para inmortalizar la gallina «más grana» y compartir el momento a través de las redes sociales.