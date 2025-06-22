La afición grana celebra los goles del Nàstic con una gallina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Durante el partido del Real Sociedad B contra el Nàstic, un grupo de aficionados ha vivido el partido de una manera bien singular desde la montaña próxima al campo.

Alejados de la multitud y sin acceso al campo, estos seguidores grana han encontrado a una compañera de celebración inesperada: una gallina que paseaba por la zona.

Los aficionados han rodeado el animal con cánticos y gritos de ánimo durante el transcurso del partido. Con esta curiosa compañía, la fiesta y la pasión por el Nàstic no han disminuido, sino que han creado un ambiente de lo más original.

Los seguidores han aprovechado la ocasión para inmortalizar la gallina «más grana» y compartir el momento a través de las redes sociales.