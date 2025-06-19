Marc Fernández: «Pase lo que pase el domingo, os aseguro que nos dejaremos la piel en el césped»

El jugador del Nàstic, Marc Fernández, en el túnel de vestuarios del Nou Estadi donde se lee el mensaje: «Fins al final! Força Gimnàstico!».Tjerk Van der Meulen

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

¿Qué pasó en el partido en el Nou Estadi?

«Pienso que entramos bien al duelo con alguna llegada, pero es cierto que el primer gol nos coge por sorpresa. Al final los tres goles son más imprecisiones nuestras que aciertos del rival, así que no ha sido que el rival nos ha dado un repaso y que no hemos podido hacer nada en todo el partido. Con el gol de Pablo todos teníamos la sensación de que el 2-2 llegaría y tuvimos oportunidades, pero al final llegó el 1-3, que fue un golpe duro».

¿Cómo vio al vestuario al acabar el partido?

«Todo el mundo estaba muy tocado por el resultado. Con todo, el mismo domingo que entrenamos los mensajes dentro del vestuario ya eran positivos. Queremos esta remontada y la haremos posible. Estamos convencidos. Pienso que esta es la mentalidad que necesitamos y que después pase lo que tenga que pasar».

Fue el primero que alzó la voz por las redes cuando el golpe estaba muy presente.

«Sí. No tuve la suerte de poder participar en el verde durante el partido, así que lo mínimo que podía hacer era animar a la gente y también a mis compañeros. Pienso que el mensaje es oportuno porque es la verdad y es lo que pienso. Somos el Nàstic, somos un gran club con una gran afición. Después del palo del año pasado y de recibir un 1-3 en la ida, en cualquier otro equipo nadie haría este desplazamiento. En nuestro caso no. Incluso sé que mucha gente irá sin entrada al campo. Si lo podemos conseguir será en gran parte por su apoyo».

Los aficionados del Nàstic ya hablan del llamado milagro de Zubieta. ¿Se ha contagiado el vestuario de esta arenga en las redes sociales?

«Sí. Desde el domingo ya fueron así y ahora, con el paso de los días, siguen llegando y eso nos ha dado fuerzas. Nosotros tenemos claro que en esta final iremos a muerte. Iremos a dejarnos a piel, pase lo que pase. No hay margen para ningún error más, el vestuario tiene muchas ganas y después que pase lo que pase, pero lo que habrá seguro es intensidad y ganas. Lo aseguro».

¿Cómo tiene que salir el equipo en Zubieta?

«Tenemos que ir por el partido desde el primer momento, pero sin volverse locos. No podemos hacer un juego inconsciente, porque acabaríamos recibiendo un gol pronto. Tenemos que tener claro que no podemos cometer más errores en la retaguardia y después muy solventes en ataque».

¿Cada gol es importante a nivel psicológico?

«Sí. Lo ideal sería marcar un gol pronto en la primera parte, sería todo un aviso de nuestras intenciones. Entonces, si empezamos la segunda parte fuertes y anotamos el segundo les metes el miedo en el cuerpo. Sería forzar la prórroga e, incluso, la amenaza del tercero y no llegar al tiempo extra. Al final ellos saben que somos el Nàstic, que somos un equipo con mucha pólvora y se tiene que jugar también con este aspecto emocional».

Después de acabar el partido en el Nou Estadi los jugadores de la Real Sociedad B celebraban como si hubieran alcanzado el ascenso. ¿Eso motiva a la plantilla?

«La verdad es que sí. Personalmente, nunca me gusta despreciar a un rival diciendo que es fácil, porque eso se te puede girar en contra. Ojalá esta celebración se les acabe devolviendo».

¿En tu carrera has vivido gestas similares?

«Me viene a la cabeza el ascenso con el Sabadell. Quizás no fue tanto, pero jugábamos contra el Éibar y en el partido en la Nova Creu Alta empatamos a cero, pero nos merecíamos haber perdido por dos o tres goles. Salimos con la sensación que, si en casa pudimos perder, allí sería casi imposible. Entonces conseguimos marcar pronto, pero nos empataron antes del descanso. El pensamiento general era que nos remontarían, pero aguantamos. Pienso que son situaciones en las que, por mucho que dudes, se tiene que creer hasta el final porque en el fútbol todo puede pasar».

Contra el Real Murcia ya parecía una gesta difícil, esta lo es más. ¿Sirve la experiencia de la primera eliminatoria?

«Sí, porque es un ejemplo más de lo que ha sido esta temporada. Nos hemos levantado siempre de todos los golpes. Hace semanas nadie diría que estaríamos aquí en la final del play-off y estamos. Tampoco que ganaríamos a Murcia contra 30.000 espectadores, pero lo hicimos posible».

¿Qué mensaje le envía a la afición?

«Primero que muchas gracias. No son tiempos fáciles y el desplazamiento no es fácil. Que vaya gente que ni tiene entrada, después de una temporada difícil y un resultado adverso es de admirar. Después les quiero asegurar que lo daremos todo. Pase lo que pase, sean 90 minutos o 120, lo daremos todo para que consigan el ascenso que merecen».

Tuvo un verano incierto y ha pasado una temporada dura. ¿A nivel personal, cómo vive este momento después de todo?

«Ahora me ha tocado un rol de ayudar desde fuera, pero la verdad es que me gustaría participar más sobre el césped. Me veo bien y sé que puedo aportar mucho. El domingo quiero luchar en el césped para que el Nàstic esté en Segunda, porque la afición se lo merece».