El malagueño Abraham Domínguez pitará el Sanse-Nàstic

El Nàstic de Tarragona ya sabe quién será el árbitro del decisivo partido contra la Real Sociedad B por el ascenso de categoría. Abraham Domínguez Cervantes, colegiado de Málaga, será el encargado de dirigir el partido, según ha designado al Comité Técnico de Árbitros presidido por Luis Medina Cantalejo.

Domínguez Cervantes ya es un árbitro conocido para el Nàstic. Concretamente fue el encargado de pitar el duelo al Reino de León contra la Cultural Leonesa. En aquel duelo el conjunto de Dani Vidal perdió por 2-1, con dos penaltis en contra, uno dudoso. En el balance de 14 partidos que ha pitado esta temporada, sólo hay una victoria visitando y fue el Unionistas, que acabó con un hombre expulsado, en el campo del Bilbao Athletic. El resto son nueve victorias locales y cuatro empates. El malagueño ya ha participado en la fase de ascenso, concretamente a la final de campeones entre el Ceuta y la Cultural Leonesa que acabó con el 4-3 a favor de los locales. En aquel partido, Domínguez Cervantes pitó el penalti que supuso el 2-3 a la Cultural y acabó expulsando a un jugador de los leoneses.

El andaluz estará acompañado por Manuel Herrera Ruíz, de Cádiz, y Francisco Manuel Gómez Florido, también malagueño, como árbitros asistentes. Manuel Camacho Garrote, de Córdoba.