El Nàstic ya ha sorteado las 75 entradas dobles para la final de Zubieta

Los socios en el momento del sorteo de las entradas en la sala de prensa del Nou Estadi.Diari Més

El Nàstic sorteó ayer las 75 entradas dobles para la final de Zubieta de entre los socios que participaron. La entidad grana recibió un total de 2.040 peticionas válidas –de entre laso 3.037 recibidas inicialmente-, que entraron en el sorteo ante notario que tuvo lugar en la sala de prensa del Nou Estadi delante de una quincena de socios.

Los ganadores tendrán que pagar sólo 20 euros por la entrada, porque la entidad grana ha destacado que contratará un bus a cargo del club para facilitar el transporte a los ganadores que lo necesiten.