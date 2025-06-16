Los nastiquers no fallaron y tiñeron de grana el estadio horas antes del duelo

Los miembros de la peña de Orgullo Grana de camino a Gol Norte antes del partido.Andrés Álvarez

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Los nastiquers no fallaron. El Nou Estadi Costa Daurada registró el récord de asistencia de la última década con 14.591 espectadores presentes en las graderías. El Templo grana se llenó por encima de su capacidad tiñendo de grana con nastiquers que no pararon de animar.

De hecho, la ilusión, la emoción y la pasión empezaban a teñir los alrededores del estadio hasta tres horas y media antes del inicio del encuentro. Los aficionados estuvieron en temprano para digerir los nervios de la previa en grupo en la Budallera, esperando también el momento del recibimiento de sus héroes.

Aquel momento también pasó para la historia. Los jugadores del Nàstic fueron recibidos entre cánticos de ánimo, bengalas, cohetes y muchos abrazos en su recorrido desde el monolito hasta la puerta de acceso al vestuario. Nadie podía parar de vibrar, y así fue también al inicio del partido.

A pesar del gol matinal de la Real Sociedad B, el estadio siguió dando apoyo a su equipo, hasta enfriarse con el 0-2. Con todo, el gol de Pablo Fernández volvió a encender la afición con la esperanza de un empate posible rugiendo en favor de los suyos, estirándose del pelo a cada remate y protestando cada acción.

A pesar de todo, no hubo final feliz y, con el 1-3, muchos nastiquers abandonaron el campo antes de tiempo, mientras que otros se quedaron congelados al acabar el partido, entre tristes y desolados para vivir una nueva pesadilla.