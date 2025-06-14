Los nastiquers también dan la bienvenida a sus rivales

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Los primeros al llegar al Nou Estadi fueron los integrantes de la Real Sociedad B. Los nastiquers presentes no dudaron al dar un buen recibimiento a los rivales de este año.

Los jugadores de la Real Sociedad B sintió el calor y la pasión tarraconense. Los nastiquers no dudaron al intentar hacer temblar y desconcentraron a sus rivales. La fiesta en el Nou Estadi no ha hecho más que empezar.