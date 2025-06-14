Diari Més

Impresionante recibimiento del Nàstic en el Nou Estadi antes de la final contra el Real Sociedad B

Los aficionados han recibido con entusiasmo en el equipo durante su llegada

Impresionando recibimiento a los jugadores del Gimnàstic de Tarragona aquest dissabte por la tarde en el Nou Estadi Costa Daurada que ya está más que preparado para acoger este decisivo enfrentamiento contra la Real Sociedad B, en el primer paso hacia el esperado ascenso.

La rebuda dels jugadors del Nàstic

Desde horas antes del silbato inicial, que tendrá lugar a las 20.30 h, centenares de aficionados se han concentrado a los alrededores del recinto para recibir el equipo con gritos, cánticos, banderas y bengalas.

La rebuda dels jugadors del Nàstic

Los jugadores han sido recibidos con una ovación ensordecedora mientras bajaban del autocar y completaban el camino hasta llegar al Nou Estadi. 

