Final play-off: La afición calienta motores haciendo hervir el Nou Estadi

Los alrededores del Nou Estadi Costa Daurada empiezan a teñirse de grana. Eso es una final, es el primer paso y el último en el Nou Estadi, y la afición grana lo sabe y no ha fallado. Dos horas antes del partido los alrededores del estadio grana se llenaban de aficionados, que han ido caldeando el ambiente a medida que pasaban los minutos, preparándose para recibir a sus jugadores.

Los nervios, la ilusión y la euforia se alternaban cada minuto que pasaba, pero la obsesión es la misma: ver en el Nàstic ascender. Así pues, los nastiquers no fallaron para animar a sus jugadores horas antes del partido.