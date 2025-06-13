El Nou Estadi, de empezar el curso vacío a despedirse lleno de ilusión

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nou Estadi vivirá el sábado el último partido de la temporada. No será el final del curso para el Nàstic, porque el equipo cerrará su futuro a Zubieta, pero sí que será clave para la eliminatoria. Lo hará lleno, con una imagen totalmente contraria a la vivida al primer partido de la temporada.

Se prevé que el Nou Estadi luzca una buena imagen de cara a esta final y que esté lleno hasta la bandera, con el objetivo de superar las 13.897 almas que estuvieron presentes en el duelo contra el Real Murcia.

El Templo Grana cerrará la temporada pleno de la ilusión de todos los nastiquers por alcanzar un ascenso que no fue posible el año pasado. De dar carpetazo al partido contra el Málaga. Aquel partido no sólo dejó una cicatriz al alma de todos los nastiquers presentes, también comportó un duro castigo injusto que manchó el inicio de este curso.

El 24 de agosto de 2024, el Nàstic volvía a la lucha contra el Ourense en un Nou Estadi completamente vacío. Fue el primero de los 4 partidos de sanción impuestos por la Real Federación Española de Fútbol. Los nastiquers tuvieron que reunirse en el campo anexo para ver y animar en su equipo en un partido que sólo estaba a unos metros de distancia. El club alcanzó la cautelarísima para hacer volver al público donde le corresponde y, desde entonces, ha crecido y ha animado hasta el final. El sábado, los nastiquers se despedirán de su estadio con ilusión y un deseo unánime: el ascenso. Este será el primer paso de la eliminatoria y el último en el Nou Estadi.